ОТГВ «Харьков»: 600 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере региона
Фото: ОТГВ «Харьков»
За прошедшие сутки оккупанты нанесли пять авиационных ударов с применением семи КАБов, задействовали 99 дронов-камикадзе, также осуществили 600 обстрелов позиций украинских защитников, сообщили в ОТГВ «Харьков».
По данным воинов, СОУ успешно отбили три попытки врага атаковать в районах Волчанска, Каменки и Красного Первого.
За прошедшие сутки противник потерял 59 человек, из них 16 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники, из них средство РЭБ, семь автомобилей, четыре единицы спецтехники и 68 БпЛА.
Уничтожены: 90 укрытий для личного состава и два места хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, ОТГВ "Харьков", фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки оккупанты нанесли пять авиационных ударов с применением семи КАБов, задействовали 99 дронов-камикадзе.".