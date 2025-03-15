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ОТГВ «Харьков»: 600 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере региона

Фронт 12:43   15.03.2025
Виктория Яковенко
ОТГВ «Харьков»: 600 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере региона Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки оккупанты нанесли пять авиационных ударов с применением семи КАБов, задействовали 99 дронов-камикадзе, также осуществили 600 обстрелов позиций украинских защитников, сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным воинов, СОУ успешно отбили три попытки врага атаковать в районах Волчанска, Каменки и Красного Первого.

За прошедшие сутки противник потерял 59 человек, из них 16 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники, из них средство РЭБ, семь автомобилей, четыре единицы спецтехники и 68 БпЛА.

Уничтожены: 90 укрытий для личного состава и два места хранения боеприпасов.

Читайте также: Авиаудары и семь атак: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки оккупанты нанесли пять авиационных ударов с применением семи КАБов, задействовали 99 дронов-камикадзе.".