ОТГВ «Харьков»: 600 раз обстрелял враг позиции ВСУ на севере региона

За прошедшие сутки оккупанты нанесли пять авиационных ударов с применением семи КАБов, задействовали 99 дронов-камикадзе, также осуществили 600 обстрелов позиций украинских защитников, сообщили в ОТГВ «Харьков».

По данным воинов, СОУ успешно отбили три попытки врага атаковать в районах Волчанска, Каменки и Красного Первого.

За прошедшие сутки противник потерял 59 человек, из них 16 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники, из них средство РЭБ, семь автомобилей, четыре единицы спецтехники и 68 БпЛА.

Уничтожены: 90 укрытий для личного состава и два места хранения боеприпасов.