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Авиаудары и семь атак: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине

Фронт 08:08   15.03.2025
Виктория Яковенко
Авиаудары и семь атак: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

За сутки на Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника недалеко от Загрызово и Петропавловки.

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Гранов и Казачья Лопань.

«За прошедшие сутки авиация ракетных войск и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 08:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.".