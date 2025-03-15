Авиаудары и семь атак: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине

За сутки на Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника недалеко от Загрызово и Петропавловки.

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Гранов и Казачья Лопань.

«За прошедшие сутки авиация ракетных войск и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника», — отметили в Генштабе.