Авиаудары и семь атак: Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
За сутки на Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника недалеко от Загрызово и Петропавловки.
Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Гранов и Казачья Лопань.
«За прошедшие сутки авиация ракетных войск и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, а также средство противовоздушной обороны противника», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 08:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Харьковском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских войск в направлениях населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.".