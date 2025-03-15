Авіаудари та сім атак: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині

За добу на Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки.

Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Гранів та Козача Лопань.

«За минулу добу авіація ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, а також засіб протиповітряної оборони противника», – зазначили у Генштабі.