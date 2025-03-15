Авіаудари та сім атак: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
За добу на Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки.
Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Гранів та Козача Лопань.
«За минулу добу авіація ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, а також засіб протиповітряної оборони противника», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 08:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "а добу на Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.".