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Авіаудари та сім атак: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині

Фронт 08:08   15.03.2025
Вікторія Яковенко
Авіаудари та сім атак: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

За добу на Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Петропавлівки.

Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Гранів та Козача Лопань.

«За минулу добу авіація ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, а також засіб протиповітряної оборони противника», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Авіаудари та сім атак: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 08:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "а добу на Харківському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських військ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Красне Перше.".