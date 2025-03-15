ОТУВ «Харків»: 600 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі регіону
Фото: ОТУВ “Харків”
Минулої доби окупанти завдали п’ять авіаційних ударів із застосуванням сімох КАБів, задіяли 99 дронів-камікадзе, також здійснили 600 обстрілів позицій українських захисників, повідомили в ОТУВ «Харків».
За даними воїнів, СОУ успішно відбили три спроби ворога атакувати в районах Вовчанська, Камʼянки та Красного Першого.
За минулу добу супротивник втратив 59 осіб, з них 16 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 80 одиниць озброєння та військової техніки, з них: засіб РЕБ, сім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки та 68 БпЛА.
Знищено: 90 укриттів для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.
Читайте також: Авіаудари та сім атак: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, ОТГВ "Харьков", фронт, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ОТУВ «Харків»: 600 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі регіону»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти завдали п’ять авіаційних ударів із застосуванням сімох КАБів, задіяли 99 дронів-камікадзе.".