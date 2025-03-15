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ОТУВ «Харків»: 600 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі регіону

Фронт 12:43   15.03.2025
Вікторія Яковенко
ОТУВ «Харків»: 600 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі регіону Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби окупанти завдали п’ять авіаційних ударів із застосуванням сімох КАБів, задіяли 99 дронів-камікадзе, також здійснили 600 обстрілів позицій українських захисників, повідомили в ОТУВ «Харків».

За даними воїнів, СОУ успішно відбили три спроби ворога атакувати в районах Вовчанська, Камʼянки та Красного Першого.

За минулу добу супротивник втратив 59 осіб, з них 16 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 80 одиниць озброєння та військової техніки, з них: засіб РЕБ, сім автомобілів, чотири одиниці спецтехніки та 68 БпЛА.

Знищено: 90 укриттів для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.

Читайте також: Авіаудари та сім атак: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти завдали п’ять авіаційних ударів із застосуванням сімох КАБів, задіяли 99 дронів-камікадзе.".