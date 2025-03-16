Есть погибшая, раненые и разрушения: каковы последствия вражеских обстрелов
О результатах обстрелов россиян, которые произошли в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 марта.
Накануне утром, в 08:30, оккупанты ударили по Чугуевскому району. В результате обстрела села Вильча ранен мужчина. После чего в течение дня ВС РФ периодически били по Купянскому, Богодуховскому и Изюмскому району. Информации о пострадавших нет, однако из-за «прилетов» в населенных пунктах есть разрушения. Так вследствие ударов разрушены дома, гараж, горела трава.
Вечером, в 20:58, россияне обстреляли Балаклею. В результате падения БпЛА «Герань-2» повреждена нежилая постройка.
«21:52 Изюмский р-н., г. Изюм. В результате обстрела горели конструктивные элементы разрушенного дома и трава на открытой территории на площади 1 га. 67-летняя женщина погибла. Пострадали двое несовершеннолетних. 23:00 Изюмский р-н, г. Изюм, повторное попадание БпЛА (предварительно «Герань-2») в частный дом. Пострадала женщина 76 лет», – пишет Синегубов.
Последний удар по Изюму зафиксировали в 23:18. Там из-за падения осколков БпЛА повреждена крыша частного дома.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, рф, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 08:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О результатах обстрелов россиян, которые произошли в течение суток, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 16 марта.".