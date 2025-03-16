Є загибла, поранені та руйнування: які наслідки ворожих обстрілів
Про результати обстрілів росіян, що сталися протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 16 березня.
Напередодні вранці о 08:30 окупанти вдарили по Чугуївському району. Внаслідок обстрілу села Вільча поранений чоловік. Після чого протягом дня ЗС РФ періодично били по Куп’янському, Богодухівському та Ізюмському району. Інформації про постраждалих немає, проте через “прильоти” у населених пунктах є руйнування. Так унаслідок ударів зруйновані будинки, гараж, горіла трава.
Увечері, о 20:58, росіяни обстріляли Балаклію. Внаслідок падіння БпЛА “Герань-2” пошкоджена нежитлова споруда.
“21:52 — Ізюмський р-н., м. Ізюм. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку та трава на відкритій території на площі 1 га. 67-річна жінка загинула. Постраждали двоє неповнолітніх. 23:00 — Ізюмський р-н, м. Ізюм, повторне влучання БпЛА (попередньо “Герань-2″) у приватний будинок. Постраждала жінка 76 років”, – пише Синєгубов.
Останній удар по Ізюму зафіксували о 23:18. Там через падіння уламків БпЛА пошкоджений дах приватного будинку.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, прилеты, рф, сінєгубов, харківщина;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати обстрілів росіян, що сталися протягом доби, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов уранці 16 березня.".