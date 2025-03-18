Сегодня 18 марта: какой праздник и день в истории

18 марта 1839 года китайский император принял решение, приведшее к Первой опиумной войне. В 1871-м власть в столице Франции захватила Парижская коммуна. В 1890-м в отставку ушел «железный канцлер» Германии Отто фон Бисмарк. В 1913-м во Львове создали военное общество «Сечевые стрельцы». В 1921-м заключили Рижский мир, который завершил Польско-советскую войну и установил границу, разделив Украину. В 1965-м состоялся первый выход человека в открытый космос. В 2014-м Путин подписал с предателями Аксеновым и Константиновым так называемый «Договор о принятии Крыма в состав России».

Праздники и памятные даты 18 марта

18 марта – Всемирный день социальной работы (отмечают в третий вторник марта).

Также сегодня: День «Прости своих родителей» и Всемирный день переработки.

18 марта в истории

18 марта 1839 года китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум. Это привело к Первой опиумной войне. Подробнее.

18 марта 1871 года власть в столице Франции захватила Парижская коммуна. Этому предшествовала длительная осада Парижа войсками Пруссии и Северогерманского союза, а затем капитуляция во Франко-прусской войне. 2 сентября 1870 года французская армия проиграла решающую битву вблизи города Седан, а император Наполеон ІІІ сдался в плен. Удержать власть жена Наполеона III императрица Евгения не смогла, хотя у нее и был статус регента, пока муж воевал. Уже 4 сентября во Франции провозгласили Третью республику и сформировали Правительство национальной обороны. Целью было, несмотря на разгром под Седаном, все же продолжить войну. Прусско-немецкая армия стремительно приближалась к столице Франции. Правительство, которое возглавил генерал Луи Трошю, готовило Париж к боям.

К обороне столицы привлекли войска Национальной гвардии (в них в свое время набирали всех желающих, а таких было много из-за отсутствия работы) и остатки французской армии, которым удалось отступить из-под Седана. Осада столицы началась уже 19 сентября и длилась более четырех месяцев.

На протяжении осады в Париже росло недовольство властями и происходили протесты: у людей не было работы, денег, еды, они не считали имеющиеся военные силы достаточными для противодействия захватчикам, выражали несогласие с решениями правительства и так далее. В первый же день осады во время протестов прозвучали призывы сменить правительство и создать коммуну. Такой выбор формы правления объяснялся активным участием в протестах рабочих и растущей популярностью социалистических движений. Значительное влияние на эти настроения оказали участники Международного товарищества рабочих (известного как Первый Интернационал). Так, 8 октября участник Первого Интернационала Эжен Варлен возглавил колонну из нескольких тысяч солдат Нацгвардии. Они прошли к центру Парижа, скандируя «Да здравствует коммуна!» Изначально подобные выступления не приводили к столкновениям. Но 31 октября произошел масштабный протест с требованиями провозгласить коммуну. Во время событий стреляли в главу Правительства национальной обороны генерала Трошю. Демонстранты пытались образовать собственное правительство, но на тот момент Трошю пользовался достаточной поддержкой армии и значительной части Нацгвардии, чтобы остановить этот процесс и разогнать протестующих. Впоследствии власти провели плебисцит, опрашивая парижан о доверии к себе. Правительство получило поддержку абсолютного большинства жителей, и на время публичные выступления прекратились.

Однако ситуация в Париже все ухудшалась: люди голодали, им нечем было топить в домах во время значительных морозов, а артиллерийская канонада немцев нарастала. На этом фоне 22 января 1871 года произошло очередное восстание с участием нескольких сотен солдат Нацгвардии. Дело дошло до перестрелки защитников Парижа между собой, несколько человек погибли. Тем временем правительство пришло к выводу, что выхода нет: нужно соглашаться на переговоры о перемирии с Пруссией и Северогерманским союзом. 28 января переговоры завершились, правительство Франции капитулировало. Подписанное соглашение предполагало, что Париж не будет оккупирован, за что выплатит компенсацию в 200 миллионов франков. Регулярная французская армия сложила оружие, но Национальную гвардию победители позволили не разоружать – французское правительство объяснило немцам, что это возможно будет сделать только с боем.

В начале февраля в проигравшей Франции провели выборы в Национальное собрание. Победители (в основном это были умеренные республиканцы и консерваторы) избрали главой исполнительной власти Адольфа Тьера – историка и дипломата, бывшего премьер-министром Франции в 1840 году.

Именно он подписывал окончательный текст перемирия с немецкими государствами в Версале 26 февраля 1871 года. Уже 1 марта войска победителей – тридцать тысяч военных из Пруссии, Баварии и Саксонии – провели в Париже парад.

Одним из первых шагов Тьера стала попытка сократить количество нацгвардейцев: из рядов гвардии «попросили» всех, у кого были другие источники доходов. В результате количество гвардейцев уменьшилось на 100 тысяч, но оставшиеся были преимущественно обедневшими и радикально настроенными. В Нацгвардии создавали собственные органы управления. Комиссия из 18 человек, преимущественно ранее неизвестных, составила устав, обнародованный 3 марта – им создавали Республиканскую федерацию Национальной гвардии (поэтому в дальнейшем сторонников коммуны называли «федералистами»). 10 марта правительство и Национальное собрание определили своим местом пребывания Версаль (так что силу, противостоящую коммуне, историки называют «версальцами»).

Последней каплей, с которой начался бунт и провозглашение Парижской коммуны, стал приказ Тьера своим войскам завладеть пушками Национальной гвардии на Монмартре. Эту попытку предприняли 18 марта. Пока войска ждали транспорт для пушек, на месте собрались нацгвардейцы. Солдаты Тьера побратались с ними и вместе арестовали своих высших начальников. Тьер с верными войсками отступил в Версаль. А власть в Париже захватил Центральный комитет Национальной гвардии. Париж поднял флаг коммуны.

«Версальцы», впрочем, не сдались. В ближайшие два месяца продолжались бои – между войсками правительства Тьера и защитниками Парижской коммуны. Коммуна пала 28 мая после кровавых городских боев в Париже. Она пробыла у власти 72 дня.

18 марта 1890 года под давлением последнего немецкого императора Вильгельма II заявление об отставке написал «железный канцлер» — Отто фон Бисмарк. Подробнее.

18 марта 1913 года во Львове создали военное общество «Сечевые стрельцы». Подробнее.

18 марта 1921 года Польша подписала с РСФСР и УССР Рижский мир. Подробнее.

18 марта 1965 года состоялся первый выход человека в открытый космос. Подробнее.

18 марта 2014 года российский президент Путин подписал с предателями Аксеновым и Константиновым так называемый «Договор о принятии Крыма в состав России». Подробнее.

Церковный праздник

18 марта христиане чтят память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 марта тепло и солнечно, то весна будет ранней и теплой.

Если же идет дождь или снег, то весна будет поздней.

Что нельзя делать 18 марта

Не следует тяжело работать в огороде и саду 18 марта.

День не подходит для громких праздников и развлечений.