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Еще один дом восстанавливают на Северной Салтовке: в мэрии показали фото

Общество 18:16   19.03.2025
Елена Нагорная
Еще один дом восстанавливают на Северной Салтовке: в мэрии показали фото Фото: Харьковский горсовет

Строители взялись за восстановление четырехэтажного жилого дома на улице Кричевского в Харькове.

Сейчас проводится демонтаж поврежденных в результате боевых действий конструкций, информируют в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета.

Из-за российских обстрелов там были разрушены внешние опорные стены, перегородки, почти 600 квадратных метров кровли. Кроме того, частично были повреждены перекрытия, лестницы, фасад, инженерные сети, а также выбиты окна.

В дальнейшем планируется восстановление внешних и внутренних стен, перекрытий и кровли, а также остекление, ремонт фасада и входных групп.

Восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
Дом на улице Кричевского на Северной Салтовке в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 18:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строители взялись за восстановление четырехэтажного жилого дома на улице Кричевского в Харькове.".