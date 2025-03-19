Еще один дом восстанавливают на Северной Салтовке: в мэрии показали фото
Фото: Харьковский горсовет
Строители взялись за восстановление четырехэтажного жилого дома на улице Кричевского в Харькове.
Сейчас проводится демонтаж поврежденных в результате боевых действий конструкций, информируют в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета.
Из-за российских обстрелов там были разрушены внешние опорные стены, перегородки, почти 600 квадратных метров кровли. Кроме того, частично были повреждены перекрытия, лестницы, фасад, инженерные сети, а также выбиты окна.
В дальнейшем планируется восстановление внешних и внутренних стен, перекрытий и кровли, а также остекление, ремонт фасада и входных групп.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дім, дом, новости Харькова, северная салтовка;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Строители взялись за восстановление четырехэтажного жилого дома на улице Кричевского в Харькове.".