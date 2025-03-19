Еще один дом восстанавливают на Северной Салтовке: в мэрии показали фото

Строители взялись за восстановление четырехэтажного жилого дома на улице Кричевского в Харькове.

Сейчас проводится демонтаж поврежденных в результате боевых действий конструкций, информируют в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета.

Из-за российских обстрелов там были разрушены внешние опорные стены, перегородки, почти 600 квадратных метров кровли. Кроме того, частично были повреждены перекрытия, лестницы, фасад, инженерные сети, а также выбиты окна.

В дальнейшем планируется восстановление внешних и внутренних стен, перекрытий и кровли, а также остекление, ремонт фасада и входных групп.