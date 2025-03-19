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Ще один будинок відновлюють на Північній Салтівці: у мерії показали фото

Суспільство 18:16   19.03.2025
Олена Нагорна
Ще один будинок відновлюють на Північній Салтівці: у мерії показали фото Фото: Харківська міськрада

Будівельники взялися за відновлення чотириповерхового житлового будинку на вулиці Кричевського у Харкові.

Наразі проводиться демонтаж пошкоджених внаслідок бойових дій конструкцій, інформують у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради.

Через російські обстріли там були зруйновані зовнішні опорні стіни, перегородки, майже 600 квадратних метрів покрівлі. Крім того, частково були пошкоджені перекриття, сходи, фасад, інженерні мережі, а також вибиті вікна.

Надалі планується відновлення зовнішніх і внутрішніх стін, перекриттів й покрівлі, скління та ремонт фасаду і вхідних груп.

Відновлення будинку у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Відновлення будинку у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Відновлення будинку у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Відновлення будинку у Харкові
Фото: Харківська міськрада
Будинок на вулиці Кричевського на Північній Салтівці у Харкові
Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 18:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівельники взялися за відновлення чотириповерхового житлового будинку на вулиці Кричевського у Харкові.".