Ще один будинок відновлюють на Північній Салтівці: у мерії показали фото
Фото: Харківська міськрада
Будівельники взялися за відновлення чотириповерхового житлового будинку на вулиці Кричевського у Харкові.
Наразі проводиться демонтаж пошкоджених внаслідок бойових дій конструкцій, інформують у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради.
Через російські обстріли там були зруйновані зовнішні опорні стіни, перегородки, майже 600 квадратних метрів покрівлі. Крім того, частково були пошкоджені перекриття, сходи, фасад, інженерні мережі, а також вибиті вікна.
Надалі планується відновлення зовнішніх і внутрішніх стін, перекриттів й покрівлі, скління та ремонт фасаду і вхідних груп.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 18:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівельники взялися за відновлення чотириповерхового житлового будинку на вулиці Кричевського у Харкові.".