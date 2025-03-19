Ще один будинок відновлюють на Північній Салтівці: у мерії показали фото

Будівельники взялися за відновлення чотириповерхового житлового будинку на вулиці Кричевського у Харкові.

Наразі проводиться демонтаж пошкоджених внаслідок бойових дій конструкцій, інформують у департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради.

Через російські обстріли там були зруйновані зовнішні опорні стіни, перегородки, майже 600 квадратних метрів покрівлі. Крім того, частково були пошкоджені перекриття, сходи, фасад, інженерні мережі, а також вибиті вікна.

Надалі планується відновлення зовнішніх і внутрішніх стін, перекриттів й покрівлі, скління та ремонт фасаду і вхідних груп.