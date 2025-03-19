Live
  • Ср 19.03.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.57
  • EUR 45.35

Мать троих детей: стало известно, кого убила РФ накануне на Харьковщине

Общество 13:15   19.03.2025
Виктория Яковенко
Мать троих детей: стало известно, кого убила РФ накануне на Харьковщине Фото: Андрей Беседин

Вчера, 18 марта, в результате атаки российского FPV-дрона на гражданскую машину в Купянском районе погибла 46-летняя Наталья Григорова.

Об этом сообщил глава Купянской ГВА Андрей Беседин. По его данным, погибшая работала начальницей абонентской службы коммунального предприятия «Коммунальщик».

«Коварно и безжалостно, убив мать, россияне сиротами оставили троих детей: двух парней 16 и 19 лет и девочку 11 лет», — отметил Беседин.

Напомним, 18 марта вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, который двигался по трассе Купянск-Кондрашевка. В результате удара пострадали пять человек. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что одна из пострадавших умерла. Он уточнил, что все раненые – работники гражданского коммунального предприятия в Купянской городской громаде.

Читайте также: С утра россияне обстреливают Купянщину: есть пострадавший, горел дом (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
18.03.2025, 12:47
Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Путин хочет наступать на Харьковщине
Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Путин хочет наступать на Харьковщине
18.03.2025, 23:56
Мать троих детей: стало известно, кого убила РФ накануне на Харьковщине
Мать троих детей: стало известно, кого убила РФ накануне на Харьковщине
19.03.2025, 13:15
Сегодня 19 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 марта: какой праздник и день в истории
19.03.2025, 06:00
Ночью ударит мороз до -10°: прогноз погоды в Харькове и области на 19 марта
Ночью ударит мороз до -10°: прогноз погоды в Харькове и области на 19 марта
18.03.2025, 21:04
Коноплю выращивали в квартире в Харькове – прокуратура (фото)
Коноплю выращивали в квартире в Харькове – прокуратура (фото)
19.03.2025, 13:43

Новости по теме:

22:27
FPV-дрон атаковал авто на Купянщине: одна из пятерых пострадавших умерла
19:50
Канашевич: с весенним потеплением люди могут возвращаться на Купянщину (видео)
15:30
Крайне опасная дорога в Харьковской области: что на ней происходит
19:30
Одного мужчину вывозили трое спасателей: ход эвакуации с Купянщины (видео)
19:44
Четверо мужчин пострадали из-за атаки БпЛА на Купянщину: горел грузовик (фото)

Вы читали новость: «Мать троих детей: стало известно, кого убила РФ накануне на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 18 марта, в результате атаки российского FPV-дрона на гражданскую машину в Купянском районе погибла 46-летняя Наталья Григорова.".