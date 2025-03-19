Мать троих детей: стало известно, кого убила РФ накануне на Харьковщине

Вчера, 18 марта, в результате атаки российского FPV-дрона на гражданскую машину в Купянском районе погибла 46-летняя Наталья Григорова.

Об этом сообщил глава Купянской ГВА Андрей Беседин. По его данным, погибшая работала начальницей абонентской службы коммунального предприятия «Коммунальщик».

«Коварно и безжалостно, убив мать, россияне сиротами оставили троих детей: двух парней 16 и 19 лет и девочку 11 лет», — отметил Беседин.

Напомним, 18 марта вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, который двигался по трассе Купянск-Кондрашевка. В результате удара пострадали пять человек. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что одна из пострадавших умерла. Он уточнил, что все раненые – работники гражданского коммунального предприятия в Купянской городской громаде.