Мать троих детей: стало известно, кого убила РФ накануне на Харьковщине
Вчера, 18 марта, в результате атаки российского FPV-дрона на гражданскую машину в Купянском районе погибла 46-летняя Наталья Григорова.
Об этом сообщил глава Купянской ГВА Андрей Беседин. По его данным, погибшая работала начальницей абонентской службы коммунального предприятия «Коммунальщик».
«Коварно и безжалостно, убив мать, россияне сиротами оставили троих детей: двух парней 16 и 19 лет и девочку 11 лет», — отметил Беседин.
Напомним, 18 марта вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль, который двигался по трассе Купянск-Кондрашевка. В результате удара пострадали пять человек. Позже глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что одна из пострадавших умерла. Он уточнил, что все раненые – работники гражданского коммунального предприятия в Купянской городской громаде.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Купянский район, погибла, убила, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 18 марта, в результате атаки российского FPV-дрона на гражданскую машину в Купянском районе погибла 46-летняя Наталья Григорова.".