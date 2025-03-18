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Российский FPV-дрон атаковал гражданское авто на Купянщине: пострадали четверо

Происшествия 20:45   18.03.2025
Елена Нагорная
Российский FPV-дрон атаковал гражданское авто на Купянщине: пострадали четверо

Подробности атаки российского FPV-дрона на гражданскую машину в Купянском районе 18 марта рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным ведомства, около 16:50 на трассе Купянск-Кондрашевка вражеский БпЛА ударил возле автомобиля «ВАЗ».

Пострадали четверо: двое мужчин в возрасте 60 и 51 года, а также две женщины, которым 55 и 45 лет. У всех — контузии. Также пострадавшие, кроме 51-летнего мужчины, получили взрывные ранения.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, пострадавших пятеро — четверо в больнице, а один мужчина отказался от госпитализации.

Ранее в ХОВА информировали о четверых пострадавших в результате попадания дрона РФ по гражданской машине между городом Купянск и селом Кондрашевка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 20:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности атаки российского FPV-дрона на гражданскую машину в Купянском районе 18 марта рассказали в Харьковской областной прокуратуре.".