Российский FPV-дрон атаковал гражданское авто на Купянщине: пострадали четверо

Подробности атаки российского FPV-дрона на гражданскую машину в Купянском районе 18 марта рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным ведомства, около 16:50 на трассе Купянск-Кондрашевка вражеский БпЛА ударил возле автомобиля «ВАЗ».

Пострадали четверо: двое мужчин в возрасте 60 и 51 года, а также две женщины, которым 55 и 45 лет. У всех — контузии. Также пострадавшие, кроме 51-летнего мужчины, получили взрывные ранения.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, пострадавших пятеро — четверо в больнице, а один мужчина отказался от госпитализации.

Ранее в ХОВА информировали о четверых пострадавших в результате попадания дрона РФ по гражданской машине между городом Купянск и селом Кондрашевка.