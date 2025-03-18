Російський FPV-дрон атакував цивільне авто на Куп’янщині: постраждали четверо
Подробиці атаки російського FPV-дрона на цивільну машину у Куп’янському районі 18 березня розповіли у Харківській обласній прокуратурі.
За даними відомства, близько 16:50 на трасі Куп’янськ-Кіндрашівка ворожий БпЛА вдарив біля автомобіля «ВАЗ».
Постраждали четверо: двоє чоловіків віком 60 та 51 рік, а також дві жінки, яким 55 та 45 років. У всіх – контузії. Також постраждалі, окрім 51-річного чоловіка, отримали вибухові поранення.
Як повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області, постраждалих п’ять – четверо у лікарні, а один чоловік відмовився від ушпиталення.
Раніше в ХОВА інформували про чотирьох постраждалих внаслідок влучання дрона РФ у цивільну машину між містом Куп’янськ і селом Кіндрашівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, атака, БПЛА, Купянский район, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 20:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці атаки російського FPV-дрона на цивільну машину у Куп’янському районі 18 березня розповіли у Харківській обласній прокуратурі.".