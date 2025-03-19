Мати трьох дітей: стало відомо, кого вбила РФ напередодні на Харківщині

Учора, 18 березня, внаслідок атаки російського FPV-дрона на цивільну машину у Куп’янському районі загинула 46-річна Наталія Григорова.

Про це повідомив голова Куп’янської МВА Андрій Беседін. За його даними, загибла працювала начальницею абонентської служби комунального підприємства «Комунальник».

«Підступно й безжально, вбивши матір, росіяни сиротами залишили трьох дітей: двох хлопців 16 та 19 років та дівчинку 11 років», – зазначив Беседін.

Нагадаємо, 18 березня ворожий FPV-дрон атакував автівку, яка рухалася трасою Куп’янськ-Кіндрашівка. Внаслідок удару постраждали п’ять людей. Пізніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що одна з постраждалих померла. Він уточнив, що усі поранені – працівники цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді.