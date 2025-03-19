Мати трьох дітей: стало відомо, кого вбила РФ напередодні на Харківщині
Учора, 18 березня, внаслідок атаки російського FPV-дрона на цивільну машину у Куп’янському районі загинула 46-річна Наталія Григорова.
Про це повідомив голова Куп’янської МВА Андрій Беседін. За його даними, загибла працювала начальницею абонентської служби комунального підприємства «Комунальник».
«Підступно й безжально, вбивши матір, росіяни сиротами залишили трьох дітей: двох хлопців 16 та 19 років та дівчинку 11 років», – зазначив Беседін.
Нагадаємо, 18 березня ворожий FPV-дрон атакував автівку, яка рухалася трасою Куп’янськ-Кіндрашівка. Внаслідок удару постраждали п’ять людей. Пізніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що одна з постраждалих померла. Він уточнив, що усі поранені – працівники цивільного комунального підприємства у Куп’янській міській громаді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Купянский район, погибла, убила, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учора, 18 березня, внаслідок атаки російського FPV-дрона на цивільну машину у Куп’янському районі загинула 46-річна Наталія Григорова. ".