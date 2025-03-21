Какой будет погода в Харькове и области в субботу: прогноз на 22 марта

В субботу, 22 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 12 до 14, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 0 до 5 градусов тепла, дневная — от 10 до 15.

Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.

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