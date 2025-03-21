Какой будет погода в Харькове и области в субботу: прогноз на 22 марта
Фото: Василий Голосный
В субботу, 22 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 12 до 14, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 0 до 5 градусов тепла, дневная — от 10 до 15.
Ветер переменных направлений — 3-8 м/с.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 19:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 22 марта, на Харьковщине — переменная облачность, осадки не прогнозируют.".