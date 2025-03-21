Якою буде погода в Харкові та області в суботу: прогноз на 22 березня

У суботу, 22 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 12 до 14, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 0 до 5 градусів тепла, денна – від 10 до 15.

Вітер змінних напрямків – 3-8 м/с.

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