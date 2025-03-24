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65 пострадавших, среди них – дети: днем ​​РФ ударила по центру Сум (фото)

Происшествия 16:51   24.03.2025
Виктория Яковенко
65 пострадавших, среди них – дети: днем ​​РФ ударила по центру Сум (фото) Фото: Сумская областная прокуратура

24 марта около 14:00 армия РФ атаковала центр города Сумы.

По предварительным данным Сумской областной прокуратуры, враг нанес ракетный удар. По состоянию на 16:00 известно о 65 пострадавших, среди которых 14 детей.

удар по Сумам
Фото: Сумская областная прокуратура
удар по Сумам
Фото: Сумская областная прокуратура

«Пострадали несколько многоэтажек, школа, дети находились в защитном сооружении», — рассказал глава Сумской ОВ Владимир Артюх.

Видео: Сумская ОВА

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки, тушат пожары, добавил Артюх.

Правоохранители начали расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

удар по Сумам
Фото: Сумская областная прокуратура
удар по Сумам
Фото: Сумская областная прокуратура
удар по Сумам
Фото: Сумская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 марта около 14:00 армия РФ атаковала центр города Сумы.".