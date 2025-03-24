65 пострадавших, среди них – дети: днем ​​РФ ударила по центру Сум (фото)

24 марта около 14:00 армия РФ атаковала центр города Сумы.

По предварительным данным Сумской областной прокуратуры, враг нанес ракетный удар. По состоянию на 16:00 известно о 65 пострадавших, среди которых 14 детей.

«Пострадали несколько многоэтажек, школа, дети находились в защитном сооружении», — рассказал глава Сумской ОВ Владимир Артюх.

Видео: Сумская ОВА

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки, тушат пожары, добавил Артюх.

Правоохранители начали расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).