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Утром россияне били по Дергачевской громаде из авиации – фото последствий

Происшествия 11:20   24.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром россияне били по Дергачевской громаде из авиации – фото последствий Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что утром досталось Прудянке и Слатино.

Первый удар зафиксировали в 04:00 в Прудянке. Предварительно, оккупанты выпустили по населенному пункту КАБ – разрушен частный дом.

Обстрел Дергачевской громады
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

«Около 04:15 россияне обстреляли Слатино (тип оружия устанавливается), повредив 3 частных домовладения и хозяйственные постройки», – добавил Задоренко.

Обстрел Дергачевской громады
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

На данный момент информации о пострадавших нет, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

«Тип авиационных боеприпасов, которые применила российская армия, устанавливается», – добавили правоохранители.

Обстрел Дергачевской громады
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram

На месте продолжают работать профильные службы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 11:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что утром досталось Прудянке и Слатино.".