Утром россияне били по Дергачевской громаде из авиации – фото последствий

Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что утром досталось Прудянке и Слатино.

Первый удар зафиксировали в 04:00 в Прудянке. Предварительно, оккупанты выпустили по населенному пункту КАБ – разрушен частный дом.

«Около 04:15 россияне обстреляли Слатино (тип оружия устанавливается), повредив 3 частных домовладения и хозяйственные постройки», – добавил Задоренко.

На данный момент информации о пострадавших нет, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

«Тип авиационных боеприпасов, которые применила российская армия, устанавливается», – добавили правоохранители.

На месте продолжают работать профильные службы.