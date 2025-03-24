Утром россияне били по Дергачевской громаде из авиации – фото последствий
Фото: Вячеслав Задоренко/Telegram
Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что утром досталось Прудянке и Слатино.
Первый удар зафиксировали в 04:00 в Прудянке. Предварительно, оккупанты выпустили по населенному пункту КАБ – разрушен частный дом.
«Около 04:15 россияне обстреляли Слатино (тип оружия устанавливается), повредив 3 частных домовладения и хозяйственные постройки», – добавил Задоренко.
На данный момент информации о пострадавших нет, пишут в Харьковской облпрокуратуре.
«Тип авиационных боеприпасов, которые применила российская армия, устанавливается», – добавили правоохранители.
На месте продолжают работать профильные службы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Дергачевская ТГ, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 11:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что утром досталось Прудянке и Слатино.".