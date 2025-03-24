Четверо людей пострадали за сутки из-за обстрелов РФ, есть госпитализированные
О вражеских ударах РФ по Харьковской области проинформировал утром 24 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 12:40 прилетело по Дергачевской громаде. В селе Русская Лозовая вследствие падения БпЛА пострадал 55-летний мужчина, его госпитализировали. А в 15:25 в селе Новоплатоновка Боровской громады россияне атаковали газокомпрессорную станцию. Все дома абонентов на данный момент остаются с голубым топливом, акцентировал Синегубов.
Уже ночью, в 22:16, досталось и Великому Бурлуку. «Шахед» попал по элеватору, горело складское помещение на площади 200 квадратных метров.
«22:30 Чугуевская ТГ, с. Великая Бабка. В результате попадания БпЛА «Шахед» в частный дом пострадали 3 человека: беременная 25-летняя женщина и 25-летний мужчина. Они были госпитализированы в больницу со взрывными ранениями. 77-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс, от госпитализации отказалась. Всего в результате атаки были повреждены два частных дома», – пишет начальник ХОВА.
Последний обстрел за вчера зафиксировали между селами Грушковка и Нечволодовка. Предварительно, ВС РФ запустили КАБ.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 08:44;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеских ударах РФ по Харьковской области проинформировал утром 24 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".