Четверо людей пострадали за сутки из-за обстрелов РФ, есть госпитализированные

О вражеских ударах РФ по Харьковской области проинформировал утром 24 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 12:40 прилетело по Дергачевской громаде. В селе Русская Лозовая вследствие падения БпЛА пострадал 55-летний мужчина, его госпитализировали. А в 15:25 в селе Новоплатоновка Боровской громады россияне атаковали газокомпрессорную станцию. Все дома абонентов на данный момент остаются с голубым топливом, акцентировал Синегубов.

Уже ночью, в 22:16, досталось и Великому Бурлуку. «Шахед» попал по элеватору, горело складское помещение на площади 200 квадратных метров.

«22:30 Чугуевская ТГ, с. Великая Бабка. В результате попадания БпЛА «Шахед» в частный дом пострадали 3 человека: беременная 25-летняя женщина и 25-летний мужчина. Они были госпитализированы в больницу со взрывными ранениями. 77-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс, от госпитализации отказалась. Всего в результате атаки были повреждены два частных дома», – пишет начальник ХОВА.

Последний обстрел за вчера зафиксировали между селами Грушковка и Нечволодовка. Предварительно, ВС РФ запустили КАБ.