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Четверо людей пострадали за сутки из-за обстрелов РФ, есть госпитализированные

Происшествия 08:44   24.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четверо людей пострадали за сутки из-за обстрелов РФ, есть госпитализированные Фото: Олег Синегубов/Telegram

О вражеских ударах РФ по Харьковской области проинформировал утром 24 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 12:40 прилетело по Дергачевской громаде. В селе Русская Лозовая вследствие падения БпЛА пострадал 55-летний мужчина, его госпитализировали. А в 15:25 в селе Новоплатоновка Боровской громады россияне атаковали газокомпрессорную станцию. Все дома абонентов на данный момент остаются с голубым топливом, акцентировал Синегубов.

Уже ночью, в 22:16, досталось и Великому Бурлуку. «Шахед» попал по элеватору, горело складское помещение на площади 200 квадратных метров.

«22:30 Чугуевская ТГ, с. Великая Бабка. В результате попадания БпЛА «Шахед» в частный дом пострадали 3 человека: беременная 25-летняя женщина и 25-летний мужчина. Они были госпитализированы в больницу со взрывными ранениями. 77-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс, от госпитализации отказалась. Всего в результате атаки были повреждены два частных дома», – пишет начальник ХОВА.

Последний обстрел за вчера зафиксировали между селами Грушковка и Нечволодовка. Предварительно, ВС РФ запустили КАБ.

Читайте также: Обстрелы, бои, наступления: как прошли сутки на Харьковщине по данным Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 08:44;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О вражеских ударах РФ по Харьковской области проинформировал утром 24 марта начальник ХОВА Олег Синегубов.".