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Обстрелы, бои, наступления: как прошли сутки на Харьковщине по данным Генштаба

Украина 08:11   24.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Обстрелы, бои, наступления: как прошли сутки на Харьковщине по данным Генштаба

В течение суток, по данным Генштаба ВСУ, враг наступал на Харьковском и Купянском направлении.

На Харьковском направлении ВСУ отбили одну атаку РФ в районе Волчанска. На Купянском – зафиксировали пять боев.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово, Петропавловки и Богуславки», – пишут в ГШ.

Также за сутки враг обстрелял из авиации Великую Шапковку.

Потери ВС РФ, по информации Генштаба, следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток, по данным Генштаба ВСУ, враг наступал на Харьковском и Купянском направлении.".