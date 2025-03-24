Обстрелы, бои, наступления: как прошли сутки на Харьковщине по данным Генштаба

В течение суток, по данным Генштаба ВСУ, враг наступал на Харьковском и Купянском направлении.

На Харьковском направлении ВСУ отбили одну атаку РФ в районе Волчанска. На Купянском – зафиксировали пять боев.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово, Петропавловки и Богуславки», – пишут в ГШ.

Также за сутки враг обстрелял из авиации Великую Шапковку.

Потери ВС РФ, по информации Генштаба, следующие: