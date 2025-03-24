Обстрелы, бои, наступления: как прошли сутки на Харьковщине по данным Генштаба
В течение суток, по данным Генштаба ВСУ, враг наступал на Харьковском и Купянском направлении.
На Харьковском направлении ВСУ отбили одну атаку РФ в районе Волчанска. На Купянском – зафиксировали пять боев.
«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Загрызово, Петропавловки и Богуславки», – пишут в ГШ.
Также за сутки враг обстрелял из авиации Великую Шапковку.
Потери ВС РФ, по информации Генштаба, следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток, по данным Генштаба ВСУ, враг наступал на Харьковском и Купянском направлении.".