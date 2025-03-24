Обстріли, бої, наступи: як минула доба на Харківщині за даними Генштабу
Протягом доби, за даними Генштабу ЗСУ, ворог наступав на Харківському та Куп’янському напрямках.
На Харківському напрямку ЗСУ відбили одну атаку РФ у районі Вовчанська. На Куп’янському – зафіксували п’ять боїв.
“Наші захисники зупинили штурмові дії противника в районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки”, – пишуть у ГШ.
Також за добу ворог обстріляв з авіації Велику Шапківку.
Втрати ЗС РФ, за інформацією Генштабу, такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 08:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби, за даними Генштабу ЗСУ, ворог наступав на Харківському та Куп’янському напрямках.".