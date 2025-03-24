Обстріли, бої, наступи: як минула доба на Харківщині за даними Генштабу

Протягом доби, за даними Генштабу ЗСУ, ворог наступав на Харківському та Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку ЗСУ відбили одну атаку РФ у районі Вовчанська. На Куп’янському – зафіксували п’ять боїв.

“Наші захисники зупинили штурмові дії противника в районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки”, – пишуть у ГШ.

Також за добу ворог обстріляв з авіації Велику Шапківку.

Втрати ЗС РФ, за інформацією Генштабу, такі: