Четверо людей постраждали за добу через обстріли РФ, є госпіталізовані
Про ворожі удари РФ по Харківській області поінформував 24 березня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 12:40 прилетіло по Дергачівській громаді. У селі Руська Лозова внаслідок падіння БпЛА постраждав 55-річний чоловік, його госпіталізували. А о 15:25 у селі Новоплатонівка Борівської громади росіяни атакували газокомпресорну станцію. Усі будинки абонентів наразі залишаються із блакитним паливом, зазначив Синєгубов.
Вже вночі, о 22:16, дісталося Великому Бурлуку. “Шахед” влучив по елеватору, горіло складське приміщення на площі 200 квадратних метрів.
“22:30 Чугуївська ТГ, с. Велика Бабка. Внаслідок влучання БпЛА «Шахед» у приватний будинок постраждало 3 особи: вагітна 25-річна жінка і 25-річний чоловік. Вони були госпіталізовані до лікарні з вибуховими пораненнями. 77-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилась. Загалом внаслідок атаки було пошкоджено два приватні будинки”, – пише начальник ХОВА.
Останній обстріл за вчора зафіксували між селами Грушківка та Нечволодівка. Попередньо, ЗС РФ запустили КАБ.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ворожі удари РФ по Харківській області поінформував 24 березня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.".