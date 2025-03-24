Четверо людей постраждали за добу через обстріли РФ, є госпіталізовані

Про ворожі удари РФ по Харківській області поінформував 24 березня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 12:40 прилетіло по Дергачівській громаді. У селі Руська Лозова внаслідок падіння БпЛА постраждав 55-річний чоловік, його госпіталізували. А о 15:25 у селі Новоплатонівка Борівської громади росіяни атакували газокомпресорну станцію. Усі будинки абонентів наразі залишаються із блакитним паливом, зазначив Синєгубов.

Вже вночі, о 22:16, дісталося Великому Бурлуку. “Шахед” влучив по елеватору, горіло складське приміщення на площі 200 квадратних метрів.

“22:30 Чугуївська ТГ, с. Велика Бабка. Внаслідок влучання БпЛА «Шахед» у приватний будинок постраждало 3 особи: вагітна 25-річна жінка і 25-річний чоловік. Вони були госпіталізовані до лікарні з вибуховими пораненнями. 77-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилась. Загалом внаслідок атаки було пошкоджено два приватні будинки”, – пише начальник ХОВА.

Останній обстріл за вчора зафіксували між селами Грушківка та Нечволодівка. Попередньо, ЗС РФ запустили КАБ.