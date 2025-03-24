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Четверо людей постраждали за добу через обстріли РФ, є госпіталізовані

Події 08:44   24.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо людей постраждали за добу через обстріли РФ, є госпіталізовані Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Про ворожі удари РФ по Харківській області поінформував 24 березня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 12:40 прилетіло по Дергачівській громаді. У селі Руська Лозова внаслідок падіння БпЛА постраждав 55-річний чоловік, його госпіталізували. А о 15:25 у селі Новоплатонівка Борівської громади росіяни атакували газокомпресорну станцію. Усі будинки абонентів наразі залишаються із блакитним паливом, зазначив Синєгубов.

Вже вночі, о 22:16, дісталося Великому Бурлуку. “Шахед” влучив по елеватору, горіло складське приміщення на площі 200 квадратних метрів.

“22:30 Чугуївська ТГ, с. Велика Бабка. Внаслідок влучання  БпЛА «Шахед» у приватний будинок постраждало 3 особи: вагітна 25-річна жінка і 25-річний чоловік. Вони були госпіталізовані до лікарні з вибуховими пораненнями. 77-річна жінка, яка отримала гостру  реакцію на стрес, від госпіталізації відмовилась. Загалом внаслідок атаки було пошкоджено два приватні будинки”, – пише начальник ХОВА.

Останній обстріл за вчора зафіксували між селами Грушківка та Нечволодівка. Попередньо, ЗС РФ запустили КАБ.

Читайте також: Обстріли, бої, наступи: як минула доба на Харківщині за даними Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 08:44;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ворожі удари РФ по Харківській області поінформував 24 березня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.".