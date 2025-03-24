Вранці росіяни били по Дергачівській громаді з авіації – фото наслідків
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм
Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що вранці дісталося Прудянці та Слатиному.
Перший удар зафіксували о 04:00 у Прудянці. Попередньо, окупанти випустили по населеному пункту КАБ – зруйнований приватний будинок.
“Близько 04:15 росіяни обстріляли Слатине (тип зброї встановлюється), пошкодивши 3 приватних домоволодіння та господарські споруди”, – додав Задоренко.
Наразі інформації про постраждалих немає, пишуть у Харківській облпрокуратурі.
“Тип авіаційних боєприпасів, які застосувала російська армія, встановлюється”, – додали правоохоронці.
На місці продовжують працювати профільні служби.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 11:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що вранці дісталося Прудянці та Слатиному.".