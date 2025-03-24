Вранці росіяни били по Дергачівській громаді з авіації – фото наслідків

Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що вранці дісталося Прудянці та Слатиному.

Перший удар зафіксували о 04:00 у Прудянці. Попередньо, окупанти випустили по населеному пункту КАБ – зруйнований приватний будинок.

“Близько 04:15 росіяни обстріляли Слатине (тип зброї встановлюється), пошкодивши 3 приватних домоволодіння та господарські споруди”, – додав Задоренко.

Наразі інформації про постраждалих немає, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

“Тип авіаційних боєприпасів, які застосувала російська армія, встановлюється”, – додали правоохоронці.

На місці продовжують працювати профільні служби.