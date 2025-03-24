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Вранці росіяни били по Дергачівській громаді з авіації – фото наслідків

Події 11:20   24.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці росіяни били по Дергачівській громаді з авіації – фото наслідків Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що вранці дісталося Прудянці та Слатиному.

Перший удар зафіксували о 04:00 у Прудянці. Попередньо, окупанти випустили по населеному пункту КАБ – зруйнований приватний будинок.

Обстріл Дергачівської громади
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

“Близько 04:15 росіяни обстріляли Слатине (тип зброї встановлюється), пошкодивши 3 приватних домоволодіння та господарські споруди”, – додав Задоренко.

Обстріл Дергачівської громади
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

Наразі інформації про постраждалих немає, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

“Тип авіаційних боєприпасів, які застосувала російська армія, встановлюється”, – додали правоохоронці.

Обстріл Дергачівської громади
Фото: Вячеслав Задоренко/телеграм

На місці продовжують працювати профільні служби.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 11:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що вранці дісталося Прудянці та Слатиному.".