65 постраждалих, серед них – діти: вдень РФ вдарила по центру Сум (фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура
24 березня близько 14:00 армія РФ атакувала центр міста Суми.
За попередніми даними Сумської обласної прокуратури, ворог завдав ракетного удару. Станом на 16:00 відомо про 65 постраждалих, серед яких 14 дітей.
«Постраждало декілька багатоповерхівок, школа, діти знаходились в захисній споруді», – розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
Відео: Сумська ОВА
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки, гасять пожежі, додав Артюх.
Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Україна; Теги: атака, ракетний удар, Сумы;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 березня близько 14:00 армія РФ атакувала центр міста Суми.".