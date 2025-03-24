Live
  • Пн 24.03.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.53
  • EUR 44.98

65 постраждалих, серед них – діти: вдень РФ вдарила по центру Сум (фото)

Події 16:51   24.03.2025
Вікторія Яковенко
65 постраждалих, серед них – діти: вдень РФ вдарила по центру Сум (фото) Фото: Сумська обласна прокуратура

24 березня близько 14:00 армія РФ атакувала центр міста Суми.

За попередніми даними Сумської обласної прокуратури, ворог завдав ракетного удару.  Станом на 16:00 відомо про 65 постраждалих, серед яких 14 дітей.

удар по Сумам
Фото: Сумська обласна прокуратура
удар по Сумам
Фото: Сумська обласна прокуратура

«Постраждало декілька багатоповерхівок, школа, діти знаходились в захисній споруді», – розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Відео: Сумська ОВА

Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки, гасять пожежі, додав Артюх.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

удар по Сумам
Фото: Сумська обласна прокуратура
удар по Сумам
Фото: Сумська обласна прокуратура
удар по Сумам
Фото: Сумська обласна прокуратура

Читайте також: Вранці росіяни били по Дергачівській громаді з авіації – фото наслідків

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Три бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Три бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
24.03.2025, 17:34
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
24.03.2025, 06:00
65 постраждалих, серед них – діти: вдень РФ вдарила по центру Сум (фото)
65 постраждалих, серед них – діти: вдень РФ вдарила по центру Сум (фото)
24.03.2025, 16:51
Два дні не буде води в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
Два дні не буде води в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
24.03.2025, 16:18
Їдять дерева в Харкові: через кого гинуть рослини, розповіли в зеленбуді
Їдять дерева в Харкові: через кого гинуть рослини, розповіли в зеленбуді
23.03.2025, 20:57
Маскувались під військових: житель Харківщини не дійшов до Румунії
Маскувались під військових: житель Харківщини не дійшов до Румунії
24.03.2025, 15:39

Новини за темою:

16:51
65 постраждалих, серед них – діти: вдень РФ вдарила по центру Сум (фото)
12:37
ОТУВ «Харків»: за добу РФ втратила понад 60 військових, артсистеми та РЕБ
07:48
“Шахеди” масовано атакували Київ уночі: загинули п’ятирічна дитина з батьком
15:48
Об’єкт критичної інфраструктури пошкодила РФ на Харківщині: де зникло світло
22:27
FPV-дрон атакував авто на Куп’янщині: одна з п’ятьох постраждалих померла

Ви читали новину: «65 постраждалих, серед них – діти: вдень РФ вдарила по центру Сум (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 березня близько 14:00 армія РФ атакувала центр міста Суми.".