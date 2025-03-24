Маскировались под военных: житель Харьковщины не дошел до Румынии

Накануне, 23 марта, пограничники остановили в горах у границы с Румынией трех мужчин. Они были одеты в камуфлированную одежду.

«Движение лиц в сторону Румынии зафиксировали приборы скрытого наблюдения и мониторинга за прилегающей к границе местностью», — рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники задержали мужчин, они оказались жителями Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областей.

«По словам задержанных, выдавая себя за военных, они надеялись ввести в заблуждение пограничные наряды», — отметили в ГПСУ.

На задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело передали в суд.