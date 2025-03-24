Серийного вора поймали в Харькове – полиция сообщила, в каком районе промышлял

В Харькове задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, совершил серию краж в Немышлянском районе.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, на счету фигуранта – 16 эпизодов воровства и незаконное присвоение банковской карты. Отмечается, что мужчина неоднократно проникал в помещения и частные дома, где похищал ценное имущество.

«Следствие выяснило, что 40-летний мужчина ранее был судим за аналогичные преступления, имел не снятую и не погашенную судимость», — добавили в полиции.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей или завладение ими путем мошенничества) УКУ.