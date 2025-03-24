Серийного вора поймали в Харькове – полиция сообщила, в каком районе промышлял
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, совершил серию краж в Немышлянском районе.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, на счету фигуранта – 16 эпизодов воровства и незаконное присвоение банковской карты. Отмечается, что мужчина неоднократно проникал в помещения и частные дома, где похищал ценное имущество.
«Следствие выяснило, что 40-летний мужчина ранее был судим за аналогичные преступления, имел не снятую и не погашенную судимость», — добавили в полиции.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей или завладение ими путем мошенничества) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали мужчину, который, по данным правоохранителей, совершил серию краж в Немышлянском районе.".