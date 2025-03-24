Серійного крадія піймали в Харкові – НПУ повідомила, в якому районі промишляв
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, скоїв серію крадіжок в Немишлянському районі.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, на рахунку фігуранта – 16 епізодів крадіжок та незаконне привласнення банківської картки. Зазначається, що чоловік неодноразово проникав до приміщень та приватних будинків, де викрадав цінне майно.
«Слідство з’ясувало, що 40-річний чоловік раніше був судимий за аналогічні злочини, мав не зняту та не погашену судимість», – додали у поліції.
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 13:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, скоїв серію крадіжок в Немишлянському районі.".