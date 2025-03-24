Серійного крадія піймали в Харкові – НПУ повідомила, в якому районі промишляв

У Харкові затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, скоїв серію крадіжок в Немишлянському районі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, на рахунку фігуранта – 16 епізодів крадіжок та незаконне привласнення банківської картки. Зазначається, що чоловік неодноразово проникав до приміщень та приватних будинків, де викрадав цінне майно.

«Слідство з’ясувало, що 40-річний чоловік раніше був судимий за аналогічні злочини, мав не зняту та не погашену судимість», – додали у поліції.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства) ККУ.