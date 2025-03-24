Маскувались під військових: житель Харківщини не дійшов до Румунії

Напередодні, 23 березня, прикордонники зупинили у горах поблизу кордону з Румунією трьох чоловіків. Вони були одягнені у камуфльований одяг.

«Рух осіб у бік Румунії зафіксували прилади прихованого спостереження та моніторингу за прилеглою до кордону місцевістю», – розповіли у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники зупинили чоловіків, вони виявилися жителями Харківської, Дніпропетровської на Херсонської областей.

«Зі слів затриманих, видаючи себе за військових, вони сподівалися ввести в оману прикордонні наряди», – зазначили у ДПСУ.

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу передали до суду.