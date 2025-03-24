Маскувались під військових: житель Харківщини не дійшов до Румунії
Фото: ДПСУ
Напередодні, 23 березня, прикордонники зупинили у горах поблизу кордону з Румунією трьох чоловіків. Вони були одягнені у камуфльований одяг.
«Рух осіб у бік Румунії зафіксували прилади прихованого спостереження та моніторингу за прилеглою до кордону місцевістю», – розповіли у Державній прикордонній службі України.
Прикордонники зупинили чоловіків, вони виявилися жителями Харківської, Дніпропетровської на Херсонської областей.
«Зі слів затриманих, видаючи себе за військових, вони сподівалися ввести в оману прикордонні наряди», – зазначили у ДПСУ.
На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу передали до суду.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 15:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "апередодні, 23 березня, прикордонники зупинили у горах поблизу кордону з Румунією трьох чоловіків. Вони були одягнені у камуфльований одяг.".