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Прогноз погоды на 27 марта в Харькове и области: днем ​​прогреется до 17°С

Погода 19:50   26.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 27 марта в Харькове и области: днем ​​прогреется до 17°С Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 27 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, днем ​​12 – 17°.

По городу: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 4 – 6° тепла, днем ​​12 – 14°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 19:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".