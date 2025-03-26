Прогноз погоды на 27 марта в Харькове и области: днем прогреется до 17°С
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 27 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, днем 12 – 17°.
По городу: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 4 – 6° тепла, днем 12 – 14°.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 19:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 27 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".