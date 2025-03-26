Прогноз погоды на 27 марта в Харькове и области: днем ​​прогреется до 17°С

Прогноз погоды на завтра, 27 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, днем ​​12 – 17°.

По городу: Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 4 – 6° тепла, днем ​​12 – 14°.