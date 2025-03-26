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Прогноз погоди на 27 березня у Харкові та області: вдень прогріється до 17°С

Погода 19:50   26.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 27 березня у Харкові та області: вдень прогріється до 17°С

Прогноз погоди на завтра, 27 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер змінних напрямків, 3 –  8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 1 – 6° тепла, вдень 12 – 17°.

 

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер змінних напрямків, 3 –  8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 4 – 6° тепла, вдень 12 – 14°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 19:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 27 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".