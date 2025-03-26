Прогноз погоди на 27 березня у Харкові та області: вдень прогріється до 17°С

Прогноз погоди на завтра, 27 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 1 – 6° тепла, вдень 12 – 17°.

По місту: Без істотних опадів🌤. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 4 – 6° тепла, вдень 12 – 14°.