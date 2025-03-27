Придется ли Харькову вернуться к светомаскировке — эксперт про налет БпЛА

Почему группу БпЛА»Шахед», атакующую одновременно, нельзя назвать «роем», и как мешает мобильным группам яркое городское освещение, рассказал бывший офицер ВС ВСУ Анатолий Храпчинский.

В частности в эфире нацмарафона он напомнил о светомаскировке, которая действовала в городах Украины в начале полномасштабного вторжения, и сейчас могла бы быть эффективной при «охоте» на БпЛА.

«Давайте вспомним светомаскировку которая у нас была в начале полномасштабного вторжения. И здесь не проблема в том, что какие-то средства есть на дронах или нет ли средств на дронах, которые наводятся на свет или еще что-нибудь. Нашим мобильным огневым группам с тепловизионными системами тяжело работать, потому что есть засветка от города. Да, гасятся, возможно, какие-то там мосты, гасятся какие-то дороги, но все равно посмотрите, как после 22-х города светятся, все сияет. Но надо говорить, что во время воздушных тревог нужно поменьше использовать свет или использовать шторы. Есть определенные технологии, которые позволят нам работать качественно все же по этим дронам, и для этого нам нужно качественно его видеть», — пояснил Храпчинский, который сейчас является заместителем директора компании-производителя средств РЭБ.

Также, комментируя налет «Шахедов» на Харьков 26 марта эксперт отметил, что нельзя называть группу беспилотников, идущих в атаку на город, роем.

«На самом деле, неправильно говорить о «рое Шахедов». Я говорю, что это «табун» под управлением какого-то пастуха, даже без пастуха. Рой – это когда эти дроны между собой «общаются». Это следующая разработка, к которой все придут… Сейчас мы говорим о том, что большинство этих «Шахедов» просто запрограммированы на вариант того, чтобы подлетать с разных сторон к одной точке и поражать ее… Почему они пытаются давить на одну точку? Потому что давайте вспомним некоторые события, которые у нас происходили. Проблема перевода из Воздушных сил в Сухопутные войска. Я понимаю, что и там, и там людей не хватает. Приходят новые люди, их нужно готовить, чтобы они качественно могли работать против «Шахедов». Дополнительно, там, где стоят мобильные огневые группы, где они могут работать за счет пушек, враг получает разведывательные данные, и в этих местах летит на больших высотах, чтобы исключить перехват. А на подходе к городам летят в одну точку, и представьте, что должна делать мобильная огневая группа, на которую летит с четырех сторон четыре или пять дронов? По какому стрелять?» — пояснил тактику врага Храпчинский.

Он отметил, что для противодействия массовым налетам Украине нужно увеличивать не только количество мобильных огневых групп, но и развивать технологии автоматического перехвата «Шахедов» — в том числе другими дронами. А также — активно работать над выявлением БпЛА и увеличивать количество средств обнаружения.