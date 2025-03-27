Чи доведеться Харкову повернутися до світломаскування – експерт про наліт БпЛА

Чому групу БпЛА “Шахед”, яка атакує одночасно, не можна назвати “роєм”, і як заважає мобільним групам яскраве міське освітлення, розповів колишній офіцер ПС ЗСУ Анатолій Храпчинський.

Зокрема в етері нацмарафону він нагадав про світломаскування, яке діяло в містах України на початку повномасштабного вторгнення, й зараз могло б бути ефективним при “полюванні” на БпЛА.

“Давайте згадаємо світломаскування, яке в нас було на початку повномасштабного вторгнення. І тут не проблема в тому, що якісь засоби є на дронах, чи немає засобів на дронах, які наводяться на світло або ще що-небудь. Нашим мобільним вогневим групам із тепловізійними системами важко працювати, бо є “засвітка” від міста. Так, гасяться, можливо, якісь там мости, гасяться якісь дороги, але все одно подивіться, як після 22-ї міста світяться, все сяє. Але треба говорити, що під час повітряних тривог потрібно менше використовувати світло або використовувати штори. Є певні технології, які дозволять нам працювати якісно все ж таки по цих дронах, і для цього нам потрібно якісно його бачити”, — пояснив Храпчинський, який зараз є заступником директора компанії-виробника засобів РЕБ.

Також, коментуючи наліт “шахедів” на Харків 26 березня експерт зазначив, що не можна називати групу безпілотників, які йдуть в атаку на місто, роєм.

“Насправді, неправильно говорити про “рій шахедів”. Я говорю, що це “табун” під керуванням якогось пастуха, навіть без пастуха. Рій – це коли ці дрони між собою спілкуються. Це наступна розробка, до якої всі прийдуть… Зараз ми говоримо про те, що більшість цих “шахедів” просто запрограмовані на варіант того, щоб підлітати з різних боків до однієї точки та вражати… Чому вони намагаються тиснути на одну точку? Тому що давайте згадаємо деякі події, які в нас відбувалися. Проблема переведення з Повітряних сил до Сухопутних військ. Я розумію, що і там, і там людей не вистачає. Приходять нові люди, їх треба готувати, щоб вони могли якісно працювати проти “шахедів”. Додатково там, де стоять мобільні вогневі групи, де вони можуть працювати за рахунок гармат, ворог отримує розвідувальні дані, і в цих місцях летить на великих висотах, щоб унеможливити перехоплення. А на підході до міст летять в одну точку, і уявіть, що має робити мобільна вогнева група, на яку летить із чотирьох сторін чотири чи п’ять дронів? По якому стріляти?” – пояснив тактику ворога Храпчинський.

Він наголосив, що для протидії масовим нальотам Україні потрібно збільшувати не лише кількість мобільних вогневих груп, а й розвивати технології автоматичного перехоплення “шахедів” – зокрема іншими дронами. А також активно працювати над виявленням БпЛА та збільшувати кількість засобів виявлення.