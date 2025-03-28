Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе
В городе Волчанск оккупанты ежедневно совершают до пяти штурмовых действий, однако успехов у них нет, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин.
«Волчанск им нужен для того, чтобы накапливать там свои силы и средства. В первую очередь личный состав. Они активно используют подземные коммуникации, это прежде всего подвальные помещения. Используют, прежде всего, как для укрытия, так и для накопления боеприпасов провизии. Они будут пытаться вытеснить наши подразделения за пределы города, чтобы использовать Волчанск в качестве плацдарма для своих дальнейших наступательных действий», — сообщил Шамшин.
Он объяснил, что в Волчанске линия фронта проходит по реке Волчья и этот природный барьер не дает врагу продвигаться дальше.
«По форсированию реки, в последний раз мы такие попытки фиксировали несколько недель назад, когда была еще морозная погода и на воде был лед. И они таким образом могли перебрасывать пехоту на контролируемый нашими силами берег. Но для россиян это был билет в один конец. Когда их обнаруживал наш дрон, ни один российский пехотинец не вернулся», — отметили в ОТГВ «Харьков».
В районе Двуречной, продолжает Шамшин, противник пытается перебрасывать свою пехоту на правый берег реки Оскол.
«Также они активно используют ДРГ. Мы стараемся их обнаруживать и уничтожать. Бронетехнику на этом направлении они не могут использовать, потому что им мешает река Оскол», — констатировал Шамшин.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
По данным ОТГВ «Харьков», за прошедшие сутки на Харьковском направлении россияне задействовали 109 дронов-камикадзе, также осуществили 662 обстрела позиций защитников Украины.
За сутки враг потерял 75 человек, из них 40 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении ВС РФ потеряли уничтоженными и поврежденными 107 единиц вооружения и военной техники.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 14:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск оккупанты ежедневно совершают до пяти штурмовых действий, однако успехов у них нет, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин.".