Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе

В городе Волчанск оккупанты ежедневно совершают до пяти штурмовых действий, однако успехов у них нет, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин.

«Волчанск им нужен для того, чтобы накапливать там свои силы и средства. В первую очередь личный состав. Они активно используют подземные коммуникации, это прежде всего подвальные помещения. Используют, прежде всего, как для укрытия, так и для накопления боеприпасов провизии. Они будут пытаться вытеснить наши подразделения за пределы города, чтобы использовать Волчанск в качестве плацдарма для своих дальнейших наступательных действий», — сообщил Шамшин.

Он объяснил, что в Волчанске линия фронта проходит по реке Волчья и этот природный барьер не дает врагу продвигаться дальше.

«По форсированию реки, в последний раз мы такие попытки фиксировали несколько недель назад, когда была еще морозная погода и на воде был лед. И они таким образом могли перебрасывать пехоту на контролируемый нашими силами берег. Но для россиян это был билет в один конец. Когда их обнаруживал наш дрон, ни один российский пехотинец не вернулся», — отметили в ОТГВ «Харьков».

В районе Двуречной, продолжает Шамшин, противник пытается перебрасывать свою пехоту на правый берег реки Оскол.

«Также они активно используют ДРГ. Мы стараемся их обнаруживать и уничтожать. Бронетехнику на этом направлении они не могут использовать, потому что им мешает река Оскол», — констатировал Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По данным ОТГВ «Харьков», за прошедшие сутки на Харьковском направлении россияне задействовали 109 дронов-камикадзе, также осуществили 662 обстрела позиций защитников Украины.

За сутки враг потерял 75 человек, из них 40 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении ВС РФ потеряли уничтоженными и поврежденными 107 единиц вооружения и военной техники.