Live
  • Пт 28.03.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.49
  • EUR 44.75

Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе

Фронт 14:36   28.03.2025
Виктория Яковенко
Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе Скриншот

В городе Волчанск оккупанты ежедневно совершают до пяти штурмовых действий, однако успехов у них нет, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин.

«Волчанск им нужен для того, чтобы накапливать там свои силы и средства. В первую очередь личный состав. Они активно используют подземные коммуникации, это прежде всего подвальные помещения. Используют, прежде всего, как для укрытия, так и для накопления боеприпасов провизии. Они будут пытаться вытеснить наши подразделения за пределы города, чтобы использовать Волчанск в качестве плацдарма для своих дальнейших наступательных действий», — сообщил Шамшин.

Он объяснил, что в Волчанске линия фронта проходит по реке Волчья и этот природный барьер не дает врагу продвигаться дальше.

«По форсированию реки, в последний раз мы такие попытки фиксировали несколько недель назад, когда была еще морозная погода и на воде был лед. И они таким образом могли перебрасывать пехоту на контролируемый нашими силами берег. Но для россиян это был билет в один конец. Когда их обнаруживал наш дрон, ни один российский пехотинец не вернулся», — отметили в ОТГВ «Харьков».

В районе Двуречной, продолжает Шамшин, противник пытается перебрасывать свою пехоту на правый берег реки Оскол.

«Также они активно используют ДРГ. Мы стараемся их обнаруживать и уничтожать. Бронетехнику на этом направлении они не могут использовать, потому что им мешает река Оскол», — констатировал Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По данным ОТГВ «Харьков», за прошедшие сутки на Харьковском направлении россияне задействовали 109 дронов-камикадзе, также осуществили 662 обстрела позиций защитников Украины.

За сутки враг потерял 75 человек, из них 40 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении ВС РФ потеряли уничтоженными и поврежденными 107 единиц вооружения и военной техники.

Читайте также: «Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Гордимся харьковчанами» — Терехов рассказал о поступке горожан после удара
«Гордимся харьковчанами» — Терехов рассказал о поступке горожан после удара
28.03.2025, 12:51
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
28.03.2025, 10:10
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
Работа в Харькове и области: предлагают зарплаты до более 190 тыс. грн
27.03.2025, 14:14
В Харькове за месяц резко подорожали куриные яйца, цена будет расти – причина
В Харькове за месяц резко подорожали куриные яйца, цена будет расти – причина
28.03.2025, 11:55
Сегодня 28 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 марта: какой праздник и день в истории
28.03.2025, 06:00
Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе
Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе
28.03.2025, 14:36

Новости по теме:

08:10
Шесть атак за сутки: где штурмуют россияне на Харьковщине, сообщил Генштаб
13:07
Более 460 россияне обстреляли позиции ВСУ, выпустили 46 БпЛА – ОТГВ «Харьков»
16:48
Авиаудар и две атаки: данные Генштаба о Харьковщине на 16:00
12:37
ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ потеряла более 60 военных, артсистемы и РЭБ
07:34
Россияне заявили, что Синьковка стала «серой зоной» – подробности ISW

Вы читали новость: «Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 14:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск оккупанты ежедневно совершают до пяти штурмовых действий, однако успехов у них нет, рассказал в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Павел Шамшин.".