Ворог активно використовує підвали у Вовчанську – навіщо, ситуація в місті

У місті Вовчанськ окупанти щодня здійснюють до п’яти штурмових дій, однак успіхів у них немає, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Павло Шамшин.

«Вовчанськ їм потрібен для того, щоб накопичувати там свої сили та засоби. Насамперед особовий склад. Вони активно використовують підземні комунікації, це насамперед підвальні приміщення. Використовують насамперед як для укриття, так і для накопичення боєприпасів провізії. Вони будуть намагатися витіснити наші підрозділи за межі міста, щоб використовувати Вовчанськ як плацдарм для своїх подальших наступальних дій», – повідомив Шамшин.

Він пояснив, що у Вовчанську лінія фронту проходить по річці Вовча і цей природний бар’єр не дає ворогу просуватись далі.

«Щодо форсування річки, востаннє ми такі спроби фіксували кілька тижнів тому, коли була ще морозна погода і на воді була крига. І вони таким чином могли перекидати піхоту на контрольований нашими силами берег. Але для росіян це був квиток в один кінець. Коли їх виявляв наш дрон, жоден російський піхотинець не повернувся», – зазначили в ОТУВ «Харків».

В районі Дворічної, продовжує Шамшин, супротивник намагається перекидати свою піхоту на правий берег річки Оскіл.

«Також вони активно використовують ДРГ. Ми намагаємося їх виявляти і знищувати. Бронетехніку на цьому напрямку вони не можуть використовувати, бо їм заважає річка Оскіл», – констатував Шамшин.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

За даними ОТУВ «Харків», минулої доби на Харківському напрямку росіяни задіяли 109 дронів-камікадзе, також здійснили 662 обстріли позицій захисників України.

За добу ворог втратив 75 осіб, з них 40 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку ЗС РФ втратили знищеними та пошкодженими 107 одиниць озброєння та військової техніки.