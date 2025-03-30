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10 раз россияне атаковали на Харьковщине за минувшие сутки – Генштаб ВСУ

Фронт 09:16   30.03.2025
Оксана Якушко
10 раз россияне атаковали на Харьковщине за минувшие сутки – Генштаб ВСУ Фото: ГШ

Всего за прошедшие сутки зафиксировали 223 боя на фронте, сообщил Генштаб ВСУ.

Вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 91 авиаудар, использовали одну ракету и сбросили 153 КАБ. Кроме этого, совершили более шести тысяч обстрелов, из них 184 — из РСЗО, и применил для ударов 2745 дронов-камикадзе.

Россияне нанесли авиаудары у поселка Слатино Харьковской области.

На Харьковском направлении украинские защитники остановили четыре атаки россиян у Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне шесть раз атаковали. Силы обороны отражали штурмы оккупантов возле Песчаного, Петропавловки и Загрызового.

Фото: ГШ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 09:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за прошедшие сутки зафиксировали 223 боя на фронте, сообщил Генштаб ВСУ.".