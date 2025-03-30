10 раз россияне атаковали на Харьковщине за минувшие сутки – Генштаб ВСУ
Фото: ГШ
Всего за прошедшие сутки зафиксировали 223 боя на фронте, сообщил Генштаб ВСУ.
Вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 91 авиаудар, использовали одну ракету и сбросили 153 КАБ. Кроме этого, совершили более шести тысяч обстрелов, из них 184 — из РСЗО, и применил для ударов 2745 дронов-камикадзе.
Россияне нанесли авиаудары у поселка Слатино Харьковской области.
На Харьковском направлении украинские защитники остановили четыре атаки россиян у Волчанска и в сторону Каменки.
На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне шесть раз атаковали. Силы обороны отражали штурмы оккупантов возле Песчаного, Петропавловки и Загрызового.
Читайте также: Последствия ударов по Харькову: двое погибших, 30 раненых, военный госпиталь
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «10 раз россияне атаковали на Харьковщине за минувшие сутки – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 09:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за прошедшие сутки зафиксировали 223 боя на фронте, сообщил Генштаб ВСУ.".