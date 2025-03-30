10 раз россияне атаковали на Харьковщине за минувшие сутки – Генштаб ВСУ

Всего за прошедшие сутки зафиксировали 223 боя на фронте, сообщил Генштаб ВСУ.

Вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 91 авиаудар, использовали одну ракету и сбросили 153 КАБ. Кроме этого, совершили более шести тысяч обстрелов, из них 184 — из РСЗО, и применил для ударов 2745 дронов-камикадзе.

Россияне нанесли авиаудары у поселка Слатино Харьковской области.

На Харьковском направлении украинские защитники остановили четыре атаки россиян у Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки россияне шесть раз атаковали. Силы обороны отражали штурмы оккупантов возле Песчаного, Петропавловки и Загрызового.