10 разів росіяни атакували на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ

Усього минулої доби зафіксували 223 бої на фронті, повідомив Генштаб ЗСУ.

Вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаудар, залучив одну ракету та скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 184 — із РСЗВ, та застосував для ударів 2745 дронів-камікадзе.

Росіяни завдали авіаударів біля селища Слатине Харківської області.

На Харківському напрямку українські захисники зупинили чотири атаки росіян біля Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби росіяни шість разів атакували . Сили оборони відбивали штурми окупантів біля Піщаного, Петропавлівки та Загризового.