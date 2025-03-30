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10 разів росіяни атакували на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ

Фронт 09:16   30.03.2025
Оксана Якушко
10 разів росіяни атакували на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ Фото: ГШ

Усього минулої доби зафіксували 223 бої на фронті, повідомив Генштаб ЗСУ.

Вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаудар, залучив одну ракету та скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, з них 184 — із РСЗВ, та застосував для ударів 2745 дронів-камікадзе.

Росіяни завдали авіаударів біля селища Слатине Харківської області.

На Харківському напрямку українські захисники зупинили чотири атаки росіян біля Вовчанська та у бік Кам’янки.

На Куп’янському напрямку минулої доби росіяни шість разів атакували . Сили оборони відбивали штурми окупантів біля Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

Фото: ГШ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 09:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього минулої доби зафіксували 223 бої на фронті, повідомив Генштаб ЗСУ.".