Live
  • Вт 01.04.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.42
  • EUR 44.83

Пожар в Харькове: пострадали мужчина с сыном

Происшествия 08:01   01.04.2025
Оксана Горун
Пожар в Харькове: пострадали мужчина с сыном Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что в Немышлянском районе случился пожар в частном секторе.

«В результате бытового пожара, возникшего из-за короткого замыкания электрической сети на территории частного домовладения в Немышлянском районе Харькова, пострадал 44-летний мужчина и его 15-летний сын. Горел гараж и легковой автомобиль на площади 20 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС.

В целом за сутки спасатели семь раз выезжали ликвидировать пожары: благодаря дождю значительно меньше горят открытые территории. За сутки в экосистемах ликвидировали один пожар — на общей площади 5000 квадратных метров.

Также чрезвычайники выезжали осматривать территорию после российского обстрела. Это было в Купянске, по которому ударила российская управляемая авиабомба. На месте обнаружили трех пострадавших, один частный дом полностью разрушен.

Читайте также: Ночь обошлась без «шахедов»: комментарий СНБО

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹
31.03.2025, 21:37
Новости Харькова — главное за 1 апреля: как прошла ночь, пожар с пострадавшими
Новости Харькова — главное за 1 апреля: как прошла ночь, пожар с пострадавшими
01.04.2025, 08:16
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
30.03.2025, 18:58
Сколько стоят саженцы в Харькове: цены на деревья, кустарники и цветы
Сколько стоят саженцы в Харькове: цены на деревья, кустарники и цветы
31.03.2025, 18:26
Сегодня 1 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 апреля: какой праздник и день в истории
01.04.2025, 06:00
Запрещенные сбросы с дронов на Харьковщине: что фиксирует СНБО
Запрещенные сбросы с дронов на Харьковщине: что фиксирует СНБО
01.04.2025, 08:28

Новости по теме:

08:39
Ночью из-за обстрелов в Харькове начались пожары, их до сих пор тушат – ГСЧС
10:30
Не бросил хозяина в огне: история спасения харьковчанина и пушистого друга
07:54
ГСЧС: 11 пожаров возникло на Харьковщине из-за обстрелов врага – что горело
07:43
Дети чуть не погибли при пожаре в Харькове, последствия обстрелов: данные ГСЧС
22:00
Новости Харькова — главное 27 марта: последствия налета БпЛА, обстрелы области

Вы читали новость: «Пожар в Харькове: пострадали мужчина с сыном»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что в Немышлянском районе случился пожар в частном секторе".