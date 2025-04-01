Пожар в Харькове: пострадали мужчина с сыном
Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что в Немышлянском районе случился пожар в частном секторе.
«В результате бытового пожара, возникшего из-за короткого замыкания электрической сети на территории частного домовладения в Немышлянском районе Харькова, пострадал 44-летний мужчина и его 15-летний сын. Горел гараж и легковой автомобиль на площади 20 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС.
В целом за сутки спасатели семь раз выезжали ликвидировать пожары: благодаря дождю значительно меньше горят открытые территории. За сутки в экосистемах ликвидировали один пожар — на общей площади 5000 квадратных метров.
Также чрезвычайники выезжали осматривать территорию после российского обстрела. Это было в Купянске, по которому ударила российская управляемая авиабомба. На месте обнаружили трех пострадавших, один частный дом полностью разрушен.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что в Немышлянском районе случился пожар в частном секторе".