Ночь обошлась без «шахедов»: комментарий СНБО
Фото: Anton Petrus
Ночь с 31 марта на 1 апреля в Украине впервые за длительное время прошла без тревог из-за российских ударных БпЛА.
«Ударных БпЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит», — прокомментировал ситуацию руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
В течение ночи Воздушные силы ВСУ предупреждали только об активности российской тактической авиации на восточном направлении. Тревогу объявляли в Днепропетровской области — из-за угрозы применения врагом авиационных средств поражения. В Харькове и области впервые за долгое время ночь прошла без тревог: отбой дали в 21:38 31 марта — и с этого момента предупреждений об опасности больше не поступало.
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- Категории: Украина; Теги: коваленко, ночь, СНБО, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 07:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночь с 31 марта на 1 апреля в Украине впервые за длительное время прошла без тревог из-за российских ударных БпЛА".