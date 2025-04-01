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Ночь обошлась без «шахедов»: комментарий СНБО

Украина 07:48   01.04.2025
Оксана Горун
Ночь обошлась без «шахедов»: комментарий СНБО Фото: Anton Petrus

Ночь с 31 марта на 1 апреля в Украине впервые за длительное время прошла без тревог из-за российских ударных БпЛА.

«Ударных БпЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит», — прокомментировал ситуацию руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В течение ночи Воздушные силы ВСУ предупреждали только об активности российской тактической авиации на восточном направлении. Тревогу объявляли в Днепропетровской области — из-за угрозы применения врагом авиационных средств поражения. В Харькове и области впервые за долгое время ночь прошла без тревог: отбой дали в 21:38 31 марта — и с этого момента предупреждений об опасности больше не поступало.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночь с 31 марта на 1 апреля в Украине впервые за длительное время прошла без тревог из-за российских ударных БпЛА".