Ночь обошлась без «шахедов»: комментарий СНБО

Ночь с 31 марта на 1 апреля в Украине впервые за длительное время прошла без тревог из-за российских ударных БпЛА.

«Ударных БпЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит», — прокомментировал ситуацию руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В течение ночи Воздушные силы ВСУ предупреждали только об активности российской тактической авиации на восточном направлении. Тревогу объявляли в Днепропетровской области — из-за угрозы применения врагом авиационных средств поражения. В Харькове и области впервые за долгое время ночь прошла без тревог: отбой дали в 21:38 31 марта — и с этого момента предупреждений об опасности больше не поступало.