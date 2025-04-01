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Новости Харькова — главное за 1 апреля: как прошла ночь, пожар с пострадавшими

Происшествия 08:16   01.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 1 апреля: как прошла ночь, пожар с пострадавшими Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:16

Пожар в Харькове: пострадали мужчина с сыном

«В результате бытового пожара, возникшего из-за короткого замыкания электрической сети на территории частного домовладения в Немышлянском районе Харькова, пострадал 44-летний мужчина и его 15-летний сын. Горел гараж и легковой автомобиль на площади 20 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

08:05

Генштаб про сутки на Харьковщине: авиаудар и 16 атак

«На Харьковском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Новой Кругляковки, Петропавловки и недалеко от Загрызово, Степовой Новоселовки», — сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 1 апреля.

Также защитники Украины отметили, что в течение суток российская армия нанесла авиаудар в районе Казачьей Лопани.

07:03

Первая ночь без тревог в Харькове за долгое время

Ночь с 31 марта на 1 апреля в Харькове стала первой за длительное время без воздушных тревог и взрывов. Последний раз об опасности предупреждали в 21:10 31 марта, а отбой прозвучал в 21:38. Тревога сохраняется без перерыва в прифронтовых Липецкой и Волчанской территориальных громадах. В течение ночи Воздушные силы ВСУ информировали об активности российской тактической авиации на восточном направлении.

Однако угрозы для Харькова это не несло. По состоянию на 07:00 тревоги в Харькове и большей части области нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 08:16;

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