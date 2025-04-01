Пятеро пострадавших в Купянске: Синегубов сообщил про обстрелы

Армия РФ продолжает «стирать Купянск». За минувшие сутки по городу прилетели очередные КАБы, а также был артиллерийский обстрел, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Все пострадавшие в Харьковской области гражданские за минувшие сутки — это жители прифронтового Купянска. Синегубов сообщил подробности обстрелов.

«16:10, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела КАБами пострадали 59-летний мужчина, 74-летняя и 53-летняя женщины. Разрушен частный дом и еще один поврежден. 11:23, Купянский район, г. Купянск. В результате артобстрела горел гараж на площади 15 м кв. и легковой автомобиль на площади 4 м кв. Пострадали 63-летний мужчина и 35-летняя женщина. Повреждены частные дома и служебный автомобиль полиции», — написал Синегубов утром 1 апреля.

О других обстрелах территории Харьковской области за сутки он не информировал.

Напомним, минувшая ночь в Харькове и области впервые за долгое время прошла без воздушной тревоги. В СНБО сообщили, что «шахедов» в небе Украины не было.