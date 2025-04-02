Live
  • Ср 02.04.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.37
  • EUR 44.61

15 лет тюрьмы получил агент ГРУ на Харьковщине: что пытался сделать

Общество 16:00   02.04.2025
Виктория Яковенко
15 лет тюрьмы получил агент ГРУ на Харьковщине: что пытался сделать Фото: Владислав Абдула

Приговор получил 43-летний безработный житель Харьковщины, пытавшийся «перерезать» маршруты поставок оружия ВСУ.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант был агентом российской военной разведки (более известной как ГРУ).

«Агент готовил координаты ракетно-бомбовых ударов агрессора по транзитным составам и базам техобслуживания военных колонн ВСУ, которые следовали на передовую», — установило следствие.

Однако планы оккупантов сорвали сотрудники СБУ. Осенью прошлого года правоохранители задержали вражеского агента у него дома, когда он провел разведку вблизи потенциальной цели.

Во время обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для подготовки отчета россиянам.

Отмечается, что мужчина попал «на глаза» кафиров из-за публикаций в Telegram-каналах в поддержку РФ.

«После вербовки предатель регулярно объезжал областной центр и его окрестности, где пытался выявить военные объекты, сфотографировать их и обозначить геолокации на гугл-картах. В то же время агент фиксировал последствия вражеских «прилетов», которые обнаруживал во время разведвылазок по прифронтовой территории региона», — добавили в СБУ.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Он проведет в тюрьме 15 лет.

Читайте также: СБУ разоблачила заместителя гауляйтера Харьковщины: чем занималась фигурантка

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв в Харькове: БпЛА попал в 16-этажку, пострадал ребенок (дополняется)
Взрыв в Харькове: БпЛА попал в 16-этажку, пострадал ребенок (дополняется)
02.04.2025, 16:37
Свет почти на весь день отключат в двух районах Харькова на выходных: адреса
Свет почти на весь день отключат в двух районах Харькова на выходных: адреса
02.04.2025, 11:13
Французы спорят в соцсетях из-за названия города Харьков: подробности
Французы спорят в соцсетях из-за названия города Харьков: подробности
02.04.2025, 14:18
У предпринимателя в Харькове отобрали недвижимость стоимостью в 6,6 млн грн
У предпринимателя в Харькове отобрали недвижимость стоимостью в 6,6 млн грн
02.04.2025, 09:42
Новости Харькова — главное за 2 апреля: спор французов, удары БпЛА
Новости Харькова — главное за 2 апреля: спор французов, удары БпЛА
02.04.2025, 16:31
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹
31.03.2025, 21:37

Новости по теме:

18:19
Пятерых агентов РФ, проводивших диверсии в Харькове, поймали – Немичев
21:27
13 лет получил харьковчанин, навевший ракеты РФ по аэродрому Ивано-Франковска
16:00
5 лет за решеткой получил шпион РФ, следивший за ВСУ в Харькове
12:28
Хотел подорвать железную дорогу на Харьковщине — СБУ задержала агента РФ
16:27
15 лет за решеткой получил агент РФ, корректировавший удары ракет по Харькову

Вы читали новость: «15 лет тюрьмы получил агент ГРУ на Харьковщине: что пытался сделать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 16:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 43-летний безработный житель Харьковщины, пытавшийся «перерезать» маршруты поставок оружия ВСУ.".