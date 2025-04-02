15 лет тюрьмы получил агент ГРУ на Харьковщине: что пытался сделать

Приговор получил 43-летний безработный житель Харьковщины, пытавшийся «перерезать» маршруты поставок оружия ВСУ.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант был агентом российской военной разведки (более известной как ГРУ).

«Агент готовил координаты ракетно-бомбовых ударов агрессора по транзитным составам и базам техобслуживания военных колонн ВСУ, которые следовали на передовую», — установило следствие.

Однако планы оккупантов сорвали сотрудники СБУ. Осенью прошлого года правоохранители задержали вражеского агента у него дома, когда он провел разведку вблизи потенциальной цели.

Во время обысков у фигуранта изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для подготовки отчета россиянам.

Отмечается, что мужчина попал «на глаза» кафиров из-за публикаций в Telegram-каналах в поддержку РФ.

«После вербовки предатель регулярно объезжал областной центр и его окрестности, где пытался выявить военные объекты, сфотографировать их и обозначить геолокации на гугл-картах. В то же время агент фиксировал последствия вражеских «прилетов», которые обнаруживал во время разведвылазок по прифронтовой территории региона», — добавили в СБУ.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Он проведет в тюрьме 15 лет.