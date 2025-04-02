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Махинации с булочками в гимназии: почему прокуратура Харьковщины пошла в суд

Общество 13:15   02.04.2025
Виктория Яковенко
Махинации с булочками в гимназии: почему прокуратура Харьковщины пошла в суд Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре заявляют, что корпорация, поставлявшая хлебобулочные и кондитерские изделия в гимназию-интернат, манипулировала во время открытых торгов.

Правоохранители установили, что открытые торги государственная гимназия-интернат провела в 2017 году. Победителем признали компанию, с которой в последствии и заключили соответствующий договор.

«При участии в торгах их победителем совершено нарушение. Так, корпорация, с которой заключен договор, и физическое лицо-предприниматель — его конкурент совершили согласованные действия путем согласования своего поведения при подготовке тендерных предложений и участия в открытых торгах. Как следствие — искажены результаты торгов. Об этом свидетельствует, в частности, то, что интересы обоих участников процедуры представлял один человек», — отметили в прокуратуре.

Административная коллегия Восточного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета признала, что участники торгов совершили нарушения. За это на корпорацию наложили штраф в размере 68 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Сейчас прокуроры подали в суд иск в интересах МОН о признании недействительным договор и взыскании в доход государства почти 670 тыс. гривен.

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Автор: Виктория Яковенко
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Махинации с булочками в гимназии: почему прокуратура Харьковщины пошла в суд
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре заявляют, что корпорация, поставлявшая хлебобулочные и кондитерские изделия в гимназию-интернат, манипулировала во время открытых торгов.".