Махинации с булочками в гимназии: почему прокуратура Харьковщины пошла в суд
В Харьковской областной прокуратуре заявляют, что корпорация, поставлявшая хлебобулочные и кондитерские изделия в гимназию-интернат, манипулировала во время открытых торгов.
Правоохранители установили, что открытые торги государственная гимназия-интернат провела в 2017 году. Победителем признали компанию, с которой в последствии и заключили соответствующий договор.
«При участии в торгах их победителем совершено нарушение. Так, корпорация, с которой заключен договор, и физическое лицо-предприниматель — его конкурент совершили согласованные действия путем согласования своего поведения при подготовке тендерных предложений и участия в открытых торгах. Как следствие — искажены результаты торгов. Об этом свидетельствует, в частности, то, что интересы обоих участников процедуры представлял один человек», — отметили в прокуратуре.
Административная коллегия Восточного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета признала, что участники торгов совершили нарушения. За это на корпорацию наложили штраф в размере 68 тысяч гривен, добавили правоохранители.
Сейчас прокуроры подали в суд иск в интересах МОН о признании недействительным договор и взыскании в доход государства почти 670 тыс. гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гимназия, торги, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре заявляют, что корпорация, поставлявшая хлебобулочные и кондитерские изделия в гимназию-интернат, манипулировала во время открытых торгов.".