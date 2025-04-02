У предпринимателя в Харькове отобрали недвижимость стоимостью в 6,6 млн грн
Прокуратура через суд вернула в собственность территориальной громады здание в Харькове.
Ранее нежилое помещение приватизировал предприниматель.
«Речь идет о нежилых помещениях площадью более 200 кв. метров, расположенных по переулку Александровскому (прежнее название – Косиора). Установлено, что в 2011 году физлицу-предпринимателю передана в аренду указанная недвижимость для осуществления производственной деятельности. В 2012 году предприниматель обратился в Управление коммунального имущества Харьковского городского совета с письмом, в котором просил разрешить приватизацию указанных помещений путем выкупа», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Решение о приватизации горсовет принял. А в дальнейшем недвижимость перешла в собственность других лиц. Однако прокуратура установила, что приватизацию без аукциона проводили незаконно.
«Никаких документов, которые предоставляли бы право на продажу имущества вне аукциона, в частности доказательств проведения неотъемлемых улучшений этой недвижимости предприниматель не предоставил», — подчеркнули прокуроры.
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Изначально Хозяйственный суд Харьковской области отклонил иск прокуратуры, однако это решение обжаловали в апелляционном суде. Восточный апелляционный хозяйственный суд принял решение вернуть в собственность Харьковской городской территориальной громады спорное здание, стоимость которого оценили в 6,6 млн гривен.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура через суд вернула в собственность территориальной громады здание в Харькове".