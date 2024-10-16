Live
  • Ср 16.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.21
  • EUR 44.92

Педагог-предатель на Харьковщине проведет в тюрьме более года – прокуратура

Общество 15:37   16.10.2024
Виктория Яковенко
Педагог-предатель на Харьковщине проведет в тюрьме более года – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

62-летняя женщина, возглавившая гимназию при оккупантах на Купянщине и пытавшаяся русифицировать учебный процесс, получила приговор.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в июле 2022 женщина добровольно пошла на сотрудничество с врагом. Она согласилась на предложение оккупантов возглавить так называемую «Великохуторскую гимназию ВГА Купянского района».

«Новоиспеченная» и. о. директора сообщила учителям гимназии и родителям учеников об установлении и внедрении стандартов образования РФ. Коллаборант собирала списки учителей, согласных работать на таких условиях, и осуществляла набор технического персонала. Обвиняемая тщательно готовилась к новому учебному году — проводила инвентаризацию имущества, получила от представителя оккупационных властей образцы документов в соответствии со стандартами РФ, в том числе свидетельства о получении среднего образования», — выяснили правоохранители.

Чтобы окончательно русифицировать учебный процесс, «директор» сделала опись украинских учебников и книг для их дальнейшего извлечения как «нацистской» литературы, отметили в прокуратуре.

Женщина успела организовать и провести праздник Первого звонка, но окончательно воплотить планы русификации образовательного процесса ей не удалось в связи с деоккупацией, добавили правоохранители.

Фигурантку признали виновной в коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УКУ). Ее отправили в тюрьму на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, женщину лишили права занимать должности в госорганах, органах местного самоуправления, государственных коммунальных учреждениях, организациях и предприятиях, связанных со сферой образования сроком на 10 лет.

Читайте также: Работал «патрульным» в оккупированном Купянске: СБУ вручила подозрение

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
Партию российского товара на 1 млн грн арестовали на Харьковщине
15.10.2024, 15:13
В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
В Харькове – дефицит кадров: «пустуют» традиционно мужские места, учат женщин
15.10.2024, 13:24
Новости Харькова – главное за 16.10: атаки РФ, операция ГУР возле Липцев
Новости Харькова – главное за 16.10: атаки РФ, операция ГУР возле Липцев
16.10.2024, 14:47
Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)
Россиянин сдался в плен на Харьковщине: что рассказал оккупант (фото)
16.10.2024, 13:55
Харьковские коммунальщики начали сами делать инвентарь, чтобы сэкономить
Харьковские коммунальщики начали сами делать инвентарь, чтобы сэкономить
16.10.2024, 13:23
Сажать лес готовятся недалеко от Харькова: будет дуб, сосна и орех (фото)
Сажать лес готовятся недалеко от Харькова: будет дуб, сосна и орех (фото)
16.10.2024, 16:15

Новости по теме:

11:23
В Харьковской гимназии открыли мемориальные доски погибшим выпускникам-воинам
16:09
Память погибшего при обороне Мариуполя Ивана Паскалова увековечили в Харькове
16:29
Обогатился на 900 тыс. грн на ремонте разрушенной школы на Северной Салтовке
12:55
На 200 тысяч грн обогатился делец на ремонте укрытия в гимназии Харькова
14:39
На Салтовке в Харькове ремонтируют гимназию

Вы читали новость: «Педагог-предатель на Харьковщине проведет в тюрьме более года – прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 15:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "62-летняя женщина, возглавившая гимназию при оккупантах на Купянщине и пытавшаяся русифицировать учебный процесс, получила приговор.".