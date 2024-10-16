Педагог-предатель на Харьковщине проведет в тюрьме более года – прокуратура
62-летняя женщина, возглавившая гимназию при оккупантах на Купянщине и пытавшаяся русифицировать учебный процесс, получила приговор.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в июле 2022 женщина добровольно пошла на сотрудничество с врагом. Она согласилась на предложение оккупантов возглавить так называемую «Великохуторскую гимназию ВГА Купянского района».
«Новоиспеченная» и. о. директора сообщила учителям гимназии и родителям учеников об установлении и внедрении стандартов образования РФ. Коллаборант собирала списки учителей, согласных работать на таких условиях, и осуществляла набор технического персонала. Обвиняемая тщательно готовилась к новому учебному году — проводила инвентаризацию имущества, получила от представителя оккупационных властей образцы документов в соответствии со стандартами РФ, в том числе свидетельства о получении среднего образования», — выяснили правоохранители.
Чтобы окончательно русифицировать учебный процесс, «директор» сделала опись украинских учебников и книг для их дальнейшего извлечения как «нацистской» литературы, отметили в прокуратуре.
Женщина успела организовать и провести праздник Первого звонка, но окончательно воплотить планы русификации образовательного процесса ей не удалось в связи с деоккупацией, добавили правоохранители.
Фигурантку признали виновной в коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УКУ). Ее отправили в тюрьму на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, женщину лишили права занимать должности в госорганах, органах местного самоуправления, государственных коммунальных учреждениях, организациях и предприятиях, связанных со сферой образования сроком на 10 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гимназия, колаборант, коллаборант, Купянщина, оккупанты, окупанти, педагог, тюрьма, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2024 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "62-летняя женщина, возглавившая гимназию при оккупантах на Купянщине и пытавшаяся русифицировать учебный процесс, получила приговор.".