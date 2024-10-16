Освітянка-зрадниця на Харківщині проведе у тюрмі понад рік – прокуратура

62-річна жінка, яка очолила гімназію при окупантах на Куп’янщині і намагалась русифікувати навчальний процес, отримала вирок.

За даними Харківської обласної прокуратури, у липні 2022 року жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом. Вона погодилась на пропозицію окупантів очолити так звану «Великохуторскую гимназию ВГА Купянского района».

«Новоспечена «и. о. директора» повідомила вчителям гімназії та батькам учнів про встановлення та впровадження стандартів освіти РФ. Колаборантка збирала списки вчителів, згодних працювати на таких умовах, та здійснювала набір технічного персоналу. Обвинувачена ретельно готувалась до нового навчального року — проводила інвентаризацію майна, отримала від представника окупаційної влади зразки документів у відповідності до стандартів РФ, у тому числі свідоцтва про отримання середньої освіти», – з’ясували правоохоронці.

Щоб остаточно русифікувати навчальний процес, «директорка» зробила опис українських підручників і книжок для їхнього подальшого вилучення як «нацистської» літератури, зазначили у прокуратурі.

Жінка встигла організувати і провести свято Першого дзвоника, але остаточно втілити плани з русифікації освітнього процесу їй не вдалось у зв’язку з деокупацією, додали правоохоронці.

Фігурантку визнали винною в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 ККУ). Її відправили у тюрму на 1 рік і 6 місяців. Крім цього, жінку позбавили права обіймати посади в держорганах, органах місцевого самоврядування, державних комунальних установах, організаціях та підприємствах, повʼязаних зі сферою освіти строком на 10 років.