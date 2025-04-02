Сегодня 2 апреля: какой праздник и день в истории

2 апреля год назад в Харькове завершили строительство первой подземной школы. В 2022-м в Украине официально заявили об освобождении Киевской области от оккупантов. В 2007-м президент Виктор Ющенко издал указ о роспуске Верховной Рады. В 1982-м началась Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной. В 1968-м состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001». В 1958-м зарегистрировали рекордный по скорости ветра смерч.

Праздники и памятные даты 2 апреля

2 апреля в Украине – День кинолога.

В мире – Международный день проверки фактов и Международный день детской книги.

Также сегодня: Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, День примирения, День пеших прогулок (отмечают в первую среду апреля).

2 апреля в истории

2 апреля 1958 года зарегистрировали рекордный по скорости ветра смерч, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Подробнее.

2 апреля 1967 года основали Международный день детской книги. Его отмечают в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена (он родился 2 апреля 1805-го).

2 апреля 1968 года в Вашингтоне состоялась премьера культового фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001». Подробнее.

2 апреля 1982 года началась Фолклендская война. Подробнее.

2 апреля 2007 года в результате очередного политического кризиса президент Виктор Ющенко издал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов. Подробнее.

2 апреля 2022 года на тот момент заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов.

2 апреля 2024 года в Харькове завершили строительство первой подземной школы. О завершении строительства сообщил мэр Игорь Терехов.

Будівництво першої підземної школи завершено. Наразі ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком занять. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Набір учнів на наступний навчальний рік… pic.twitter.com/9uY7bde25Z — Ihor Terekhov (@mayorterekhov) April 2, 2024

Противорадиационное укрытие для обучения построили на территории одного из учебных заведений в Индустриальном районе. В помещении двадцать классных комнат, школа рассчитана на обучение 900 учеников в две смены. Реализация этого проекта стоила городскому бюджету почти пятьдесят девять миллионов гривен. Оборудование предоставляло агентство США по международному развитию – USAID. После фактического завершения строительства еще больше месяца оформляли все необходимые разрешительные документы. Дети впервые сели за парты уже в мае. Это было 230 учеников – в основном первоклассники. А уже с 1 сентября школа заработала в полном объеме. В 2025 году в Харькове открыли вторую подземную школу – в Новобаварском районе. Такие же безопасные сооружения для обучения строят в Жихоре, на Салтовке и в Шевченковском районе. Некоторые планируют открыть уже весной, остальные – до 1 сентября. Кроме полноценных школ под землей, в городе создают и небольшие безопасные образовательные пространства – на базе ранее существовавших укрытий, расширяют метрошколу и разрабатывают проект первого подземного детсада.

Церковный праздник

2 апреля чтят память преподобного Тита, чудотворца. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день идет дождь, то лето будет жарким.

Если громко воркуют голуби, в ближайшие дни будет тепло.

Что нельзя делать 2 апреля

Нельзя тяжело работать.

Нельзя вязать, шить и вышивать.

Нельзя ссориться и ругаться.