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Сегодня 2 апреля: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   02.04.2025
Оксана Горун
Сегодня 2 апреля: какой праздник и день в истории

2 апреля год назад в Харькове завершили строительство первой подземной школы. В 2022-м в Украине официально заявили об освобождении Киевской области от оккупантов. В 2007-м президент Виктор Ющенко издал указ о роспуске Верховной Рады. В 1982-м началась Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной. В 1968-м состоялась премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001». В 1958-м зарегистрировали рекордный по скорости ветра смерч.

Праздники и памятные даты 2 апреля

2 апреля в Украине – День кинолога.

В мире – Международный день проверки фактов и Международный день детской книги.

Также сегодня: Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, День примирения, День пеших прогулок (отмечают в первую среду апреля).

2 апреля в истории

2 апреля 1958 года зарегистрировали рекордный по скорости ветра смерч, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Подробнее.

2 апреля 1967 года основали Международный день детской книги. Его отмечают в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена (он родился 2 апреля 1805-го).

2 апреля 1968 года в Вашингтоне состоялась премьера культового фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001». Подробнее.

2 апреля 1982 года началась Фолклендская война. Подробнее.

2 апреля 2007 года в результате очередного политического кризиса президент Виктор Ющенко издал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов. Подробнее.

2 апреля 2022 года на тот момент заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов.

2 апреля 2024 года в Харькове завершили строительство первой подземной школы. О завершении строительства сообщил мэр Игорь Терехов.

Противорадиационное укрытие для обучения построили на территории одного из учебных заведений в Индустриальном районе. В помещении двадцать классных комнат, школа рассчитана на обучение 900 учеников в две смены. Реализация этого проекта стоила городскому бюджету почти пятьдесят девять миллионов гривен. Оборудование предоставляло агентство США по международному развитию – USAID. После фактического завершения строительства еще больше месяца оформляли все необходимые разрешительные документы. Дети впервые сели за парты уже в мае. Это было 230 учеников – в основном первоклассники. А уже с 1 сентября школа заработала в полном объеме. В 2025 году в Харькове открыли вторую подземную школу – в Новобаварском районе. Такие же безопасные сооружения для обучения строят в Жихоре, на Салтовке и в Шевченковском районе. Некоторые планируют открыть уже весной, остальные – до 1 сентября. Кроме полноценных школ под землей, в городе создают и небольшие безопасные образовательные пространства – на базе ранее существовавших укрытий, расширяют метрошколу и разрабатывают проект первого подземного детсада.

Церковный праздник

2 апреля чтят память преподобного Тита, чудотворца. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день идет дождь, то лето будет жарким.

Если громко воркуют голуби, в ближайшие дни будет тепло.

Что нельзя делать 2 апреля

Нельзя тяжело работать.

Нельзя вязать, шить и вышивать.

Нельзя ссориться и ругаться.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 апреля год назад в Харькове завершили строительство первой подземной школы. В 2022-м в Украине официально заявили об освобождении Киевской области от оккупантов".