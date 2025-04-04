Прогноз погоды в Харькове и области на 5 апреля: дождь, местами с грозой

В субботу, 5 апреля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 16 до 18 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов тепла, дневная — от 13 до 18 градусов.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с.