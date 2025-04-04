Live
  • Пт 04.04.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.34
  • EUR 45.85

Прогноз погоды в Харькове и области на 5 апреля: дождь, местами с грозой

Погода 19:29   04.04.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 5 апреля: дождь, местами с грозой Фото: Василий Голосный

В субботу, 5 апреля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 16 до 18 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов тепла, дневная — от 13 до 18 градусов.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с.

Читайте также: Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки
Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки
04.04.2025, 13:36
Новости Харькова – главное за 4 апреля: пятеро погибших, «прилеты» в области
Новости Харькова – главное за 4 апреля: пятеро погибших, «прилеты» в области
04.04.2025, 19:00
По разрушительной силе «Шахеды» почти сравнялись с С-300 — Синегубов (видео)
По разрушительной силе «Шахеды» почти сравнялись с С-300 — Синегубов (видео)
04.04.2025, 19:57
Водохранилище, снабжающее Харьков, рекордно обмелело, рядом начался мор рыбы
Водохранилище, снабжающее Харьков, рекордно обмелело, рядом начался мор рыбы
04.04.2025, 18:44
Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера
Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера
04.04.2025, 14:22
Среди 14 погибших шесть детей: россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу
Среди 14 погибших шесть детей: россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу
04.04.2025, 20:24

Новости по теме:

19:00
Новости Харькова – главное за 4 апреля: пятеро погибших, «прилеты» в области
18:44
Водохранилище, снабжающее Харьков, рекордно обмелело, рядом начался мор рыбы
17:42
Погибла семья с ребенком и мужчина: спасательные работы в Харькове завершили
16:27
Шел с предсмертной запиской: 22-летний в Харькове собирался покончить с собой
15:19
Сколько аварийных деревьев за месяц снесли в Харькове, сообщили коммунальщики

Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области на 5 апреля: дождь, местами с грозой»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 19:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 5 апреля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь, по области местами гроза.".