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Дожди, местами с грозой: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля

Погода 21:06   05.04.2025
Елена Нагорная
Дожди, местами с грозой: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 6 апреля, в Харькове и области будет облачно. Ночью и днем небольшие дожди, по области местами с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов тепла, днем — от 12 до 14 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов тепла, дневная — от 10 до 15 градусов.

Ветер южный — 7-12 м/с, днем по области местами порывы до 15-20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 21:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 6 апреля, в Харькове и области будет облачно. Ночью и днем небольшие дожди, по области местами с грозой.".