Подростки на мотоцикле попали в серьезное ДТП в городе на Харьковщине (фото)

В городе Люботин вечером 4 апреля двое подростков на мотоцикле столкнулись с легковым автомобилем. Один из парней — в тяжелом состоянии в больнице.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 16-летний парень на мотоцикле ИЖ выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Mitsubishi Lancer. С многочисленными травмами подростка госпитализировали. Его 16-летний пассажир получил ушибы, в медучреждение его не доставляли.

Правоохранители призвали родителей не позволять детям управлять транспортными средствами без прав, контролировать их досуг и объяснять правила дорожного движения и возможные последствия.