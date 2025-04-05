Подростки на мотоцикле попали в серьезное ДТП в городе на Харьковщине (фото)
В городе Люботин вечером 4 апреля двое подростков на мотоцикле столкнулись с легковым автомобилем. Один из парней — в тяжелом состоянии в больнице.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 16-летний парень на мотоцикле ИЖ выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с Mitsubishi Lancer. С многочисленными травмами подростка госпитализировали. Его 16-летний пассажир получил ушибы, в медучреждение его не доставляли.
Правоохранители призвали родителей не позволять детям управлять транспортными средствами без прав, контролировать их досуг и объяснять правила дорожного движения и возможные последствия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, Люботин, мотоцикл, новости Харькова, подростки;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 10:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Люботин вечером 4 апреля двое подростков на мотоцикле столкнулись с легковым автомобилем. Один из парней — в тяжелом состоянии в больнице.".