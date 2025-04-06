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Снижение температуры, заморозки: с какой погоды начнется неделя в Харькове

Погода 19:56   06.04.2025
Виктория Яковенко
Снижение температуры, заморозки: с какой погоды начнется неделя в Харькове Фото: Василий Голосный

В понедельник, 7 апреля, в Харькове и области облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют заморозки.

В Харькове ночью термометры будут от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе будут заморозки — 0 — 3°. Днем от 5 до 7 градусов тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 1 до 6 градусов тепла, также заморозки. Температура днем ​​– от 4 до 9 градусов.

В гидрометцентре предупреждают о стихийных метеорологических явлениях в Харьковской области с 8 по 11 апреля.

«Ночью 8 – 11 апреля по городу и области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0 – 5°. II уровень опасности, оранжевый», — отметили синоптики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 19:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 7 апреля, в Харькове и области облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют заморозки.".