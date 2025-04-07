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Женщина погибла на пожаре в Харькове

Происшествия 18:23   07.04.2025
Оксана Якушко
Женщина погибла на пожаре в Харькове

Пожар возник днем ​​в Харькове на улице Холодногорской в частном жилом доме, сообщила ГСЧС.

Возгорание  произошло 7 апреля в 14:40. Когда пожарные приехали на место пожара, огонь бушевал на крыше дома и охватил домашние вещи на площади 80 м². Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 50-летней женщины.

Пожар тушили 12 спасателей. Причину возгорания устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 18:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар возник днем ​​в Харькове на улице Холодногорской в частном жилом доме, сообщила ГСЧС.".