Женщина погибла на пожаре в Харькове
Пожар возник днем в Харькове на улице Холодногорской в частном жилом доме, сообщила ГСЧС.
Возгорание произошло 7 апреля в 14:40. Когда пожарные приехали на место пожара, огонь бушевал на крыше дома и охватил домашние вещи на площади 80 м². Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 50-летней женщины.
Пожар тушили 12 спасателей. Причину возгорания устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 18:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар возник днем в Харькове на улице Холодногорской в частном жилом доме, сообщила ГСЧС.".