Женщина погибла на пожаре в Харькове

Пожар возник днем ​​в Харькове на улице Холодногорской в частном жилом доме, сообщила ГСЧС.

Возгорание произошло 7 апреля в 14:40. Когда пожарные приехали на место пожара, огонь бушевал на крыше дома и охватил домашние вещи на площади 80 м². Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 50-летней женщины.

Пожар тушили 12 спасателей. Причину возгорания устанавливают.

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